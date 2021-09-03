Змеиногорск: Карамышевцы отметили «День села»

31 Августа 2021 Карамышевцы отметили «День села»

29 августа жители Карамышево отметили День села. Гости праздника посетили выставку декоративно- прикладного творчества, а также показ цветочных композиций «Разноцветная фантазия», которые проходили в фойе Карамышевского ДК.

В концертной программе «Приезжайте к нам в село» все номера программы, были объединены единой сценарной нитью, плавно сменяли друг друга. Работники культуры привлекали внимание зрителей яркими костюмами. Участвовали все творческие клубные формирования. Новые концертные номера исполнили вокальная группа «Родные напевы», дуэт Зои Белоусовой и Ирины Рахмановой, танцевальная группа «Задоринка». Порадовали зрителей и театралы — народный театр «Печки — лавочки» и детская студия «Каруселька».

Змеиногорский вестник