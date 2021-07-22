ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Канаву в переулке — ликвидировали. Но… дорогу в первоначальное состояние не привели

Горняк22
11 часов Ago

20 Июля 2021 Канаву в переулке — ликвидировали. Но… дорогу в первоначальное состояние не привели Это фотография сделана сегодня, 20 июля, в переулке между улицами Ползунова и Партизанская.
После выезда на место происшествия журналистов "ЗВ" и специалистов администрации города и проведения проверочных мероприятий, беседы с человеком, нарушившим закон Алтайского края, он устранил нарушение дороги, но, как видите на фото, не в полном объеме. Ждем полной ликвидации этой рукотворной канавы!

Змеиногорский вестник

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