Змеиногорск: Канаву в переулке — ликвидировали. Но… дорогу в первоначальное состояние не привели

20 Июля 2021 Канаву в переулке — ликвидировали. Но… дорогу в первоначальное состояние не привели Это фотография сделана сегодня, 20 июля, в переулке между улицами Ползунова и Партизанская.

После выезда на место происшествия журналистов "ЗВ" и специалистов администрации города и проведения проверочных мероприятий, беседы с человеком, нарушившим закон Алтайского края, он устранил нарушение дороги, но, как видите на фото, не в полном объеме. Ждем полной ликвидации этой рукотворной канавы!

Змеиногорский вестник