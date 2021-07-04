Змеиногорск: « Календари разных лет» выставка в Октябрьском детском саду « Ромашка»

1 Июля 2021 « Календари разных лет» выставка в Октябрьском детском саду « Ромашка»

В июне 2021 года педагоги Октябрьского детского сада «Ромашка» МБОУ Октябрьская СОШ Змеиногорского района, провели выставку «Календари разных лет». Такая выставка, а особенно на селе, где нет музеев, а районный центр находится далеко, это редкое событие! Люди стараются избавиться от старых не нужных вещей, выбрасывают собранные марки, значки и открытки, когда-то в детстве любимые и дорогие сердцу воспоминания о событиях в жизни. В детском саду уже проводили выставку открыток, чем очень заинтересовали детей и взрослых, искали открытки у людей, где ещё сохранились с прошлых лет старенькие газеты, открытки и календари. Вот и выставка календарей оставила много впечатлений у детей и взрослых. Дети с интересом разглядывали календари 1970-1980-2000 годов, а также и современные календари. На выставке были представлены более 200 видов карманных календарей, 50 настенных, а также квартальные, событийные перекидные, отрывные календари, табель календари, магниты. Ребята узнали об истории возникновения календаря, какие бывают виды календарей. Такие познавательные выставки, всегда будут дарить впечатления детям и взрослым. На выставку предоставили свои календари жители п.Октябрьский Шотт Н.Н., Семыкина Л.А. Матвеева И.В., житель г.Змеиногорска Руденко Евгений.

Змеиногорский вестник