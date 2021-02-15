Змеиногорск: Какого числа в 2021 году будут праздновать китайский Новый год и как он пройдет • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

11 Февраля 2021 Какого числа в 2021 году будут праздновать китайский Новый год и как он пройдет В Китае есть своя традиция встречать Новый год, который приходится на совсем другие даты, чем в западном мире. Как этот праздник пройдет в 2021-м?

По традиции в Китае год начинается не 1 января, как во многих других странах, а именно в китайский Новый год. Его дата плавающая и определяется по лунному календарю. Как пишет сайт Chinahighlights.ru, праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря.

Когда отмечают китайский Новый год в 2021-м?

В наступившем году праздник в Китае встретят 12 февраля в 00:03 по московскому времени или в 05:03 по пекинскому, уточняет «Комсомольская правда». Именно этот день по восточному календарю будет считаться началом Нового года.

Сколько дней празднуют в Китае?

Как и в России, в Китае новогодние праздники длятся несколько дней. По данным Chinahighlights.ru, в 2021-м подготовка к ним шла с 27 января по 10 февраля. В это время люди, работающие в разных странах и городах, возвращались домой, проводили генеральную уборку, покупали подарки.

11 февраля начинаются официальные выходные: двери украшают надписями на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья, развешивают красные фонарики и готовят новогодний ужин. 12 февраля встречают Новый год: люди отдыхают, запускают салюты и петарды.

С 13 февраля китайцы будут активно посещать друзей и родственников. Выходные завершатся 16 февраля. 17-го числа – первый рабочий день.

Как в Китае встречают Новый год?

На стол подается множество блюд, обязательно хотя бы одно должно быть мясным. Празднование не обходится без фейерверков, которые старается запустить каждая семья: их начинают взрывать в полночь и продолжают даже утром.

Семьи отдыхают дома или на природе. Детям и старшему поколению дарят красные конверты с деньгами – хунбао. Остальным принято преподносить практичные подарки.

https://tolknews.ru/obsestvo/50607-kogda-v-godu-budut-prazdnovat-kitayskiy-noviy-god

Мария Трубина

Змеиногорский вестник