Змеиногорск: Какие улицы расчищены от снега в Змеиногорске на утро 11 февраля • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

11 Февраля 2021 Какие улицы расчищены от снега в Змеиногорске на утро 11 февраля Мы попросили руководителя ИП Приходько, Евгения Приходько, в «постбуранные дни» информировать наших земляков о том, какие улицы в Змеиногорске расчищены, и где, в данный момент, работает снегоочистительная техника.

На утро 11 февраля 90 процентов улиц в городе расчищены от снега. Речь идет именно об улицах, не переулках. Сегодня тезника пойдет работать в микрорайон заплотинских улиц: это Дачная, часть Курортной, Партизанская.

Завтра планируются работы на улицах Советская, Свердлова, Нагорная.

Кроме этого работники ИП помогают в решении текущих проблем: например, в поиске порывов водосетей.

Самые крупные стихийные свалки на контейнерных площадках — ликвидированы.

Змеиногорский вестник