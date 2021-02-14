Змеиногорск: Какие улицы расчищены от снега в Змеиногорске на утро 11 февраля • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Какие улицы расчищены от снега в Змеиногорске на утро 11 февраля

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

11 Февраля 2021 Какие улицы расчищены от снега в Змеиногорске на утро 11 февраля Мы попросили руководителя ИП Приходько, Евгения Приходько, в «постбуранные дни» информировать наших земляков о том, какие улицы в Змеиногорске расчищены, и где, в данный момент, работает снегоочистительная техника.
На утро 11 февраля 90 процентов улиц в городе расчищены от снега. Речь идет именно об улицах, не переулках. Сегодня тезника пойдет работать в микрорайон заплотинских улиц: это Дачная, часть Курортной, Партизанская.
Завтра планируются работы на улицах Советская, Свердлова, Нагорная.
Кроме этого работники ИП помогают в решении текущих проблем: например, в поиске порывов водосетей.
Самые крупные стихийные свалки на контейнерных площадках — ликвидированы.

Змеиногорский вестник

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