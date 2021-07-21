Змеиногорск: Какие ваши доказательства? 6 книг о болезнях, лекарствах и шарлатанах с позиции доказательной медицины

19 Июля 2021 Какие ваши доказательства? 6 книг о болезнях, лекарствах и шарлатанах с позиции доказательной медицины Никогда еще мы так сильно не нуждались в медицинских советах, как в последние полтора года — и никогда еще так не сомневались, верить им или нет. Читайте, анализируйте выступления в соц.сетях и Тик-Токе «терапевтов» и «вирусологов», чтобы в них не путаться!

«0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия»

Петр Талантов известен не только как врач, член Общества специалистов доказательной медицины и Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, но и как предприниматель, маркетолог, основатель фонда «Эволюция». Его «0,05» — остроумный и даже слегка остросюжетный экскурс в историю медицины, медицинского маркетинга и фармацевтического бизнеса.

Эту историю Талантов рассказывает с самого начала: от экспериментов врачей-мистиков, которые прописывали пациентам ландыш, шерсть медведя и посещение казней преступников (зачем?) — до доказательной медицины, биохакеров и поисков эликсира бессмертия в 2019-м. Книга, которая, кстати, отмечена «Просветителем» — главной российской премией за научпоп, — содержит не только увлекательные истории, но и статистику, аналитику и сравнение данных.

«Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель»

Журналист и автор телеграм-канала о доказательной медицине «Намочи манту» Дарья Саркисян просто взяла и написала книгу о том, как жить. Не в философском смысле, а в самом бытовом: о том, как спать, есть, пить, умываться, предохраняться и не навредить себе хотя бы в собственной квартире.

В своей книге Саркисян опирается не на общественное мнение и частные истории, а на сотни научных исследований. И обнаруживает, что каждый день люди совершают сотни глупостей: чистят уши ватными палочками, трутся мочалками и спят на ортопедических матрасах, например. Книга Дарьи читается довольно легко — это не объемный научпоп, скорее сборник советов со ссылками на проверенные источники.

«Пандемия. Всемирная история смертельных вирусов»

Еще одна научная журналистка, Соня Шах, составила детальный, въедливый разбор о том, как возникают эпидемии. Шах выпустила свою «Пандемию» задолго до пандемии COVID-19, но именно в 2020 году книга стала мировым бестселлером.

«Пандемия» раскрывает читателю параллели между холерой — опаснейшим патогеном в мире — и современными заболеваниями, которые идут следом за ней. Здесь и бактерия МРЗС, которая поразила семью автора, и новые «убийцы» из Китая, Дели, Порт-о-Пренса и пригородов Восточного побережья США. Книга интересная, «тревожная» и — тут стоит предупредить, — во многом неприятная для прочтения.

«В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов»

Научная журналистка, лауреат премии «Просветитель», «разрушитель мифов» Ася Казанцева выпустила эту книгу еще в 2017 году. И главный миф, который она разрушила — мнение о том, что отделять достоверные выводы от недостоверных могут только ученые и узкие специалисты.

Книгу «В интернете кто-то неправ» можно назвать ироничным учебником по критическому восприятию информации. Он посвящен не только медицине, однако эта тема представлена широко: Казанцева рассказывает об аутизме и прививках, о гомеопатии и ВИЧ, о витаминах и ГМО — с юмором, доходчиво, смело и эмоционально (впрочем, последний пункт уже на любителя).

«Лжедиагностика»

«Лжедиагностика» — это 220-страничный мастер-класс (некоторые даже называют его расследованием) по выявлению шарлатанских медицинских методик от врача и научного журналиста Алексея Водовозова.

Водовозов поступил оригинально: он представил в своей книге авторскую «шкалу развода на диагноз» (ШрнД): способ, который поможет каждому сориентироваться в методиках и отличить диагностическую от псевдодиагностической. Так чтение превращается в игру: учишься, считаешь баллы и выясняешь: могут ли тебе почистить кровь, ауру и энергетические каналы, стоит ли верить результатам гемосканирования и дерматоглифических тестов. Но на самом деле все серьезно: каждый свой тезис автор подкрепляет ссылкой на авторитетный источник.

«Доказательная медицина. Чек-лист здорового человека, или что делать, пока ничего не болит»

Врач, программный директор Первого медицинского канала 1med. tv и автор инстаграм-блога Evidencebasedclub Роксана Мухарямова называет свою книгу «путеводителем в медицинском информационном океане».

Эксперт подробно рассказывает о том, что такое доказательная медицина, каковы ее особенности в России, как правильно искать информацию о болезнях и лекарствах в интернете, чему и кому доверять. «Доктором после этой книги вы не станете», — пишет автор, но обещает сориентировать в потоках информации медицинского или околомедицинского характера.

https://altapress.ru/zdorovie/story/kakie-vashi-dokazatelstva-knig-o-boleznyah-lekarstvah-i-sharlata…

Змеиногорский вестник