Змеиногорск: Как уберечь себя от мошенников? На вопросы жителей ответит межрайонный прокурор Владимир Евдокимов

19 Февраля 2021 Как уберечь себя от мошенников? На вопросы жителей ответит межрайонный прокурор Владимир Евдокимов «Прямая линия» с межрайонным Змеиногорским прокурором Владимиром Владимировичем Евдокимовым состоится в редакции «ЗВ» 5 марта в 14 часов.

Количество случаев телефонного мошенничества и краж с банковских счетов в последнее время резко выросли. Жертвами становятся многие наши земляки.

Как уберечь себя и свои финансы от кражи? Об этом и многом другом вы сможете спросить Владимира Евдокимова 5 марта в 14 часов, позвонив на телефон 2-07-82.

Свои вопросы вы можете оставить в на наших страницах в социальных сетях.

Змеиногорский вестник