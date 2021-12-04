ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как встретить первый день зимы, чтобы привлечь богатство

Горняк22
10 часов Ago

1 Декабря 2021 Как встретить первый день зимы, чтобы привлечь богатство

1 декабря крестьяне приговаривали «Платон и Роман покажут зиму нам». На Руси в этот день определяли погоду на всю зиму и молились о деньгах. Как нужно встречать первый день зимы, чтобы привлечь достаток в дом и как по вороне и ржавчине предсказать погоду – разбирался amic.ru.

1

Кто такие Роман и Платон?

Это святые мученики, которые пострадали за веру в IV веке.

Согласно преданию, Платон родился и вырос в благочестивой семье, получил неплохое образование и с юных лет проповедовал среди язычников христианство. Однако император Агриппин недолюбливал христиан, поэтому Платона арестовали и потребовали во время суда отречься от веры. Платон отказался. За это решение его долго пытали, а потом отсекли голову.

Святого Романа убили за веру вместе с отроком Варулом. Они жили при правлении императора Максимилиана, организовавшего гонения на христиан. Роман был диаконом в городе Кесария. Однажды он встретил руководителя провинции, который шёл на языческий праздник, и стал убеждать его отречься от веры и принять христианство. Мужчина отказался. После этого Романа схватили и стали пытать. Отрок Варул увидел эту жестокость и вступился за Романа. Обоих вскоре замучили до смерти.

Каждый год Православная церковь чтит память святых 1 декабря, в день, когда они отдали жизнь за веру.

2

Чем на Руси занимались 1 декабря?

На Руси в народно-христианский праздник существовали свои традиции и обычаи.

Без дела крестьяне не сидели. Хоть на полях работы уже не было, её хватало дома. Мужчины занимались промыслами, которые бы могли принести доход. К примеру, создавали и расписывали игрушки из глины, вырезали из дерева посуду и обереги, которые должны были защитить дом от нечисти и сглаза. Эти изделия умельцы продавали на ярмарках.

В первый день зимы ходили в церкви и молились Роману и Платону об улучшении благосостояния, просили святых помочь пережить зиму и дать хороший урожай.

3

А как привлекали деньги в дом?
Заговаривали монетку. Для этого был специальный обряд. Чтобы деньги весь год водились в доме, брали монету самого крупного номинала, держали в руках и приговаривали: «Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман». Однако слов было недостаточно – до следующей зимы эту счастливую монету нужно было носить с собой и не тратить.

4

А погоду-то как предсказывали?

На Руси Платона и Романа прозвали Зимоуказателями, потому что верили: какая погода будет 1 декабря, такой она будет и всю зиму. Утро показывало погоду на первый месяц зимы, а полдень и вечер – на середину и конец. Если в течение дня погода менялась, значит, крестьяне ожидали перемены погоды и зимой.

  • Если видели комара или муху, то ждали оттепели.
  • Метель за окном означала снежную погоду на Масленицу.
  • Гуляющая по двору ворона была предвестником потепления.
  • А вот непогоду ждали, если на щеколде входной двери видели ржавчину.
  • Если рядом с месяцем на небе замечали круг, то готовились к сильным холодам. 

Амител

Змеиногорский вестник

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