Змеиногорск: Как в нерабочие дни будут работать в регионе клиентские службы ПФР

30 Октября 2021 Как в нерабочие дни будут работать в регионе клиентские службы ПФР В период нерабочих дней структурные подразделения Пенсионного фонда в Алтайском крае продолжат работу в обычном режиме.

Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю объявляет, что на следующей неделе клиентские службы ПФР в регионе будут работать по ранее утвержденному графику – с 1 по 2 ноября с 08.00 до 17.00 без перерыва на обед. В среду 3 ноября – с 8.00 до 16.00 без перерыва на обед.

Напомним, прием граждан–физических лиц осуществляется по понедельникам, вторникам и четвергам. Исключения составляют вопросы регистрации, подтверждения, восстановления и удаления учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации; выплаты социального пособия на погребение и заблаговременная работа с гражданами, выходящими на пенсию. В этих случаях можно обращаться с понедельника по пятницу (понедельник – четверг с 08.00 до 17.00; пятница с 08.00 до 16.00).

Звонки принимаются по телефону 8 800 600 0000.

Объявленные в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября не повлияют на график выплат и пенсий. Все они будут осуществлены своевременно в установленные законом сроки.

Змеиногорский вестник