Змеиногорск: Как россияне будут отдыхать в 2022 году?

30 Июня 2021 Как россияне будут отдыхать в 2022 году?

Правительство согласовало перенос выходных дней в 2022 году, пишет «Российская газета». На новогодние каникулы страна уйдет в пятницу, 31 декабря 2021 года (Ура! В этот день мы можем спокойно резать салаты для праздника). А за счет переноса праздничных дней, выпадающих на субботу и воскресенье, нас ждут более длинные майские праздники. Рассказываем подробно когда и сколько россияне будут отдыхать в 2022 году.

1

Как будем отдыхать на новогодних каникулах?

В январе 2022 года нас ждут десятидневные каникулы: с пятницы, 31 декабря, по воскресенье, 9 января. На работу большинство людей выйдут в понедельник, 10 января.

Четверг, 30 декабря, будет последним рабочим днем 2021 года. А выходные с 1 и 2 января, выпавшие на субботу и воскресенье, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

2

Сколько дней будем отдыхать в феврале и марте?

В 2022 году День защитника Отечества — это среда, поэтому отдыхать мы будем только один день 23 февраля.

Международный женский день выпадет на вторник. На этот праздник нас ждет сразу три выходных. Работающие на «пятидневке» граждане смогут официально отдохнуть 6, 7 и 8 марта. Но для того, чтобы понедельник, 7 марта, стал выходным, за него придется отработать в субботу, 5 марта.

3

В мае будут длинные каникулы?

Нет, объединять майские праздники в длинные каникулы не стали из-за экономических соображений. Но за счет переноса январских выходных на этот месяц, нас ждут выходные с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

4

А еще какие нерабочие дни будут в 2022 году?

За счет того, что 12 июня в 2020 году выпадает на воскресенье, выходные на День России продлятся с 11 по 13 июня.

День народного единства выпадет на пятницу, поэтому в ноябре выходные тоже продлятся три дня: с 4 по 6 ноября. Предпраздничный день 3 ноября будет считаться предпраздничным и поэтому он будет короче на один час.

Амител

Змеиногорский вестник