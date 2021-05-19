Змеиногорск: Как разоблачить телефонных мошенников: россиянам рассказали про одну»волшебную» фразу

16 Мая 2021 Как разоблачить телефонных мошенников: россиянам рассказали про одну"волшебную" фразу Позвонить из полиции или другой правоохранительной структуры для уточнения личных данных могут любому россиянину, но для законопослушного гражданина вероятность такого события крайне мала. Чаще всего участковыми, оперативниками и следователями представляются мошенники, предупредил в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

Чтобы понять, от кого на самом деле поступил звонок, следует попросить звонящего представиться полностью, а также назвать номер кабинета, в котором его можно найти, посоветовал он.

«При телефонном звонке от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов, я не вижу, кто сидит на другом конце провода. Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор», – отметил Михаил Игнатов.

Просьба прислать официальную повестку может стать той фразой, которая заставит мошенника выдать себя, считает он.

«Я советую попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке. Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано», – объяснил Михаил Игнатов.

Бывают ситуации, когда мошенники убедительно отвечают на все вопросы, но отказываются прислать повестку якобы из-за срочности расследования. В таком случае Михаил Игнатов рекомендует узнать адрес учреждения, сотрудником которого представился собеседник, чтобы прийти туда лично, пусть и без официальной повестки. Главное – не сообщать свои персональные или банковские данные по телефону.

«Он может ответить, что повестка долго доходит. В таком случае скажите, чтобы вам назвали адрес, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона. Если это действительно представитель правоохранительных органов, то у него должно быть рабочее место, куда он может пригласить вас для беседы», – уточнил Михаил Игнатов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210516/moshenniki-1732283915.html?utm_source=yxnews&utm_medium…

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