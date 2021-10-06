Змеиногорск: Как после войны. Попов о причинах «сверхсмертности» на Алтае и том, когда она закончится

4 Октября 2021 Как после войны. Попов о причинах "сверхсмертности" на Алтае и том, когда она закончится

Взрывной рост смертности в Алтайском крае в 2020 году вызван исключительно пандемией коронавируса. В этом уверен министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Остановка плановой медпомощи и другие факторы, по его словам, на статистику существенного влияния не оказали (но это только пока). Попов также рассказал, что уровень смертности на Алтае вызвал немало вопросов у министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во время его визита в Барнаул. В региональном ведомстве уверены, что в этом вопросе край смотрится ничуть не хуже (а местами и лучше) других субъектов РФ.

О том, от чего умирали в 2020 году в Алтайском крае, когда начнёт сказываться остановка плановой медпомощи и есть ли надежда, что по итогам 2021 года смертей будет меньше – в материале amic.ru.

«Выстрелили как из пушки»

По словам Дмитрия Попова, до пандемии смертность в Алтайском крае ежегодно снижалась. Более того, 2020 год в ведомстве планировали завершить с самым лучшим результатом за последние 30 лет. Надежд добавило и запоздание, с которым первая волна ковида пришла на Алтай. В мае и июне, когда в западной части страны начала резко расти заболеваемость, в крае всё было спокойно. Но затем все планы рухнули, отметил министр.

«В сентябре 2020 года мы просто выстрелили как из пушки. Полетели вверх и уже к середине октября были на высоких цифрах, в отличие от западной части России. Там регионы в это время только начали прирастать, а на пик вышли к декабрю. Только к весне 2021 года статистика по смертности у нас начала значительно снижаться. Нужно понимать, что статистика смертности быстро не падает. Это не заболеваемость», – рассказал Попов.

Всего за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года в Алтайском крае умерло на 5054 человека больше, чем за эти же месяцы в 2019 году. Настолько колоссальный рост смертности в регионе фиксировали только в послевоенные 40-е годы, подчеркнул министр.

Попов также объяснил, почему Алтай периодически называли в числе худших субъектов РФ по смертности. По его словам, Росстат считает статистику «месяц к месяцу»: сравнивает в каждом регионе, например, август 2021 года с августом 2020 года и вычисляет прирост. Из-за этого цифры в разных субъектах РФ заметно отличаются.

Например, в том же августе 2020 года вспышки заболеваемости в Алтайском крае не было. А в 2021 году на последний месяц лета пришёлся разгар очередной ковидной волны: ежедневно в регионе заболевают около 250 человек и умирают больше 20 пациентов. Поэтому август 2021 года на Алтае принёс куда больше смертей, чем август 2020-го. В других же регионах такого роста нет: год назад смертей было не меньше.

Это, по словам министра, и вызвало беспокойство Мурашко. Но в крайздраве объяснили, что по общей смертности Алтайский край находится в середине общероссийского рейтинга: «не хуже, чем у других, но зато получше многих». По словам Попова, уже в ближайшее время статистика «месяц к месяцу» в регионе должна выравняться.

Что потом аукнется

Глава регионального минздрава не сомневается, что главной причиной высокой смертности и в 2020, и в 2021 году стал ковид. Чтобы это проверить, достаточно сопоставить данные по месяцам со всплесками заболеваемости ковида в Алтайскогм крае, подчеркнул министр. Кроме того, об этом говорит и структура смертности, которую подсчитали в ведомстве.

По словам Попова, около 85% всех смертей в 2020 году прямо или косвенно вызваны ковидом. В доказательство министр привёл статистику смертей от пневмонии: по сравнению с 2019 годом их стало почти в шесть раз больше. Попов объяснил, что в большинстве случаев это была именно коронавирусная пневмония. Она, кстати, заметно отличается от обычной.

«Это уже не пневмония в чистом виде. По большому счёту это тромбоз мелких сосудов в лёгких. Другими словами, лёгкие заполняются кровью, поэтому человек не может нормально дышать. Пневмония во время пандемии стала пусковым механизмом для развития других заболеваний», – объяснил министр.

Он подчеркнул, что больше всего коронавирус «бьёт» по системе свёртываемости крови организма. В результате количество смертей от инфарктов и инсультов выросло больше чем на тысячу за последний год. Попов также напомнил о «постковиде»: риск смерти от тромбоза у переболевшего коронавирусом пациента сохраняется на протяжении как минимум полугода.

А вот ограничение плановой медпомощи, на которое пришлось пойти региональному Минздраву в 2020 году, по словам министра, не могло привести к взрывной «сверхсмертности». Алтай еще столкнётся с последствиями этого решения, отметил Дмитрий Попов, но чуть позже.

«Многие говорили, что к такой смертности привела остановка плановой медпомощи. Мол, в числе умерших много пациентов с недовыявленными онкопатологиями или непролеченными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но такого быть не может. Эти заболевания имеют отсроченный, а не пикообразный характер. Это будет долгий, измеряемый годами процесс. Но надо понимать, что с этим прогнозом мы обязательно столкнёмся. И нужно работать, чтобы приостановку плановой медпомощи компенсировать», – отметил глава минздрава.

В доказательство своих слов министр привёл статистику по онкозаболеваниям. По итогам 2020 года, от рака на Алтае умерло меньше людей (на 104 случая), чем по итогам 2019 года. Но дальше, по его словам, могут быть проблемы. Например, если у пациента не выявили онкозаболевание на первой или второй стадии, через время её диагностируют на третьей-четвёртой стадии. И это будет уже другой, куда менее оптимистичный прогноз.

«Больше привьём – больше спасём»

Осень 2021 года не должна стать настолько катастрофической (как осень 2020 года) по уровню смертности, надеется Попов. Он объяснил, что дать отпор пандемии ковида должна вакцинация. Если люди не перестанут прививаться, то заболеваемость должна снижаться от месяца к месяцу.

«Тут всё просто. Чем больше мы привьём, тем меньше люди будут умирать от этой инфекции. И ежемесячная динамика будет положительной», – рассказал чиновник.

Он также признал, что вакцинированные тоже попадают в ковидные госпитали. Более того, среди привитых есть и летальные случаи. Но они, по словам Попова, исчисляются «сотыми процента». И в этом, по его словам, нет ничего удивительного: вакцина, пусть и снижает риск тяжёлого течения ковида, стопроцентной защиты не даёт.

«Нужно же понимать, что мы прививать стараемся всех. В том числе и пожилых. И у человека к моменту ковида может быть накоплен очень большой багаж хронических заболеваний. Всё это сказывается», – объяснил министр.

В ближайшее время на Алтае намерены начать и вакцинацию для детей. Партию «Спутника», одобренного для несовершеннолетних, ждали уже в конце сентября, но пока она не поступила. Попов надеется, что это тоже поможет снизить смертность. Дети пусть и болеют в лёгкой форме, но являются источниками инфекции для своих родителей, бабушек и дедушек.

Главная цель алтайского Минздрава, отметил его руководитель, – вернуться к «доковидным» показателям 2019 года, на которые ведомство выходило долго и кропотливо.

Амител

Змеиногорский вестник