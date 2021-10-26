Змеиногорск: Как получить QR-код в Алтайском крае. Минздрав выпустил инструкцию

24 Октября 2021 Как получить QR-код в Алтайском крае. Минздрав выпустил инструкцию Минздрав Алтайского края опубликовал в своем Instagram пошаговую инструкцию с разъяснением, как получить QR-код.

Напомним, введение QR-кодов в Алтайском крае планируется с 30 октября — такое решение принял губернатор региона Виктор Томенко.

В региональном минздраве отметили, что результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не являются основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесенном COVID-19.

«Если вы не обращались к врачу, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни. Сертификат о перенесенном заболевании формируется непосредственно на портале Госуслуг из данных федерального регистра лиц, больных COVID-19, куда данные вносит медицинская организация, осуществлявшая лечение», — подчеркнули в ведомстве.

Также подготовили инструкции, которая пошагово рассказывает, как получить QR-код.

Как получить QR-код в Алтайском крае

Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».

После вакцинации в течение пяти дней вам поступит уведомление на электронную почту и в личный кабинет на «Госуслугах», с информацией о первой прививке, а также доступом к дневнику самонаблюдения.

Если письмо и уведомление не пришли, обратитесь в медицинское учреждение, где ставили прививку. Сотрудники внесут ваши данные в регистр вакцинированных.

Сертификат и QR-код автоматические появятся в личном кабинете после второй прививки. Если вы проходите повторную вакцинацию или ставите прививку после того, как переболели, QR-код появится после первой дозы.

Сертификат и QR-код доступны на «Госуслугах», в мобильном приложении «Госуслуги», в мобильном приложении «Стоп Коронавирус».

https://altapress.ru/zhizn/story/kak-poluchit-qr-kod-v-altayskom-krae-minzdrav-vipustil-instruktsiyu…

Змеиногорский вестник