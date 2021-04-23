Змеиногорск: Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году?

21 Апреля 2021 Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году?

Майские праздники в 2021 году продлятся шесть дней. И до каникул осталось уже немного. Как работаем и как отдыхаем в мае и почему не выгодно в этот период брать отпуск – читайте на amic.ru.

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Как отдыхаем на 1 Мая в 2021 году?

Те, кто работают по пятидневному графику, смогут отдохнуть в мае три дня подряд дважды. Приятным бонусом также дважды станет короткая четырёхдневная неделя.

Первомай в 2021 году выпадает на субботу. Пятница, 30 апреля, предшествующая Празднику Весны и Труда, в соответствии со статьёй 95 ТК РФ, в 2021 году будет сокращённым рабочим днём. А выходной за 1 мая переносится на понедельник, поэтому 3 мая станет дополнительным выходным днём. Отдыхать россияне будут с 1 по 3 мая включительно. На работу выйдем во вторник, 4 мая.

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Как отдыхаем на 9 Мая?

День Победы в этом году приходится на воскресенье. Естественно, выходной за этот день переносится, и опять на понедельник. Так что отдыхать будем тоже три дня: с 8 по 10 мая включительно. 11 мая, во вторник, начнутся трудовые будни.

При желании можно взять четыре дня отпуска и отдохнуть на славу. Но помните, что в этом случае вы потеряете в деньгах.

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Почему не выгодно брать отпуск в мае?

Потому что сумма отпускных будет меньше в сравнении, например, с июлем.

По Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. А так как рабочих дней в мае всего 19, стоимость каждого из них становится выше. И если вы четыре дня в мае не работаете, а получаете за него отпускные, в деньгах потеряете больше, чем тогда, когда вы не работаете четыре дня в июле.

Кроме того, отечественные путешественники отмечают, что в период между майскими праздниками стоимость на билеты и отели сильно возрастает.

Амител

Змеиногорский вестник