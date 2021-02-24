Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

20 Февраля 2021 Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Заканчивается длинная шестидневная рабочая неделя и впереди нас ждут длинные выходные, связанные с Днем защитника Отечества, 23 февраля. Поскольку многие путаются в том, как долго продлятся мини-каникулы, amic.ru напоминает, сколько дней будем отдыхать и когда выходить на работу.

1

И сколько дней будем отдыхать на 23 Февраля 2021 года?

В связи с празднованием Дня защитника Отечества в 2021 году россияне отдохнут три дня подряд – с 21 по 23 февраля.

20 февраля, суббота – рабочий день;

21 февраля, воскресенье – календарный выходной;

22 февраля, понедельник – выходной;

23 февраля, вторник – День защитника Отечества, праздничный выходной;

24 февраля, среда – выходим на работу, начинается рабочая неделя. Но она будет короткой: всего три дня.

Всего же в феврале 2021 года нас ждет 19 рабочих и 9 выходных дней, согласно производственному календарю.

2

А как отдыхают школьники и студенты, которые учатся шесть дней?

Ученики большинства школ (особенно младшеклассники) просто получили дополнительный выходной. И отдыхают так же, как и вся страна: с 21 по 23 февраля. Однако в некоторых старших классах и вузах выходные оказались короче. Дети учатся в субботу, 20 февраля, в воскресенье (21 февраля) отдыхают, в понедельник (22 февраля) снова учатся, а во вторник (23 февраля) опять отдыхают. Полноценная учебная неделя у них начинается с 24 февраля и она тоже будет короткой.

3

Подождите. А почему сегодня, в субботу, 20 февраля мы работаем?

Потому что суббота рабочий день. Дело в том, что выходной с субботы, 20 февраля, перенесли на понедельник, 22 февраля. Но так как по производственному календарю суббота – сокращенный рабочий день, это значит, что сегодня с работы можно уйти на час пораньше.

Амител

Змеиногорский вестник