Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

20 Февраля 2021 Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?
Заканчивается длинная шестидневная рабочая неделя и впереди нас ждут длинные выходные, связанные с Днем защитника Отечества, 23 февраля. Поскольку многие путаются в том, как долго продлятся мини-каникулы, amic.ru напоминает, сколько дней будем отдыхать и когда выходить на работу.
1
И сколько дней будем отдыхать на 23 Февраля 2021 года?
В связи с празднованием Дня защитника Отечества в 2021 году россияне отдохнут три дня подряд – с 21 по 23 февраля.
- 20 февраля, суббота – рабочий день;
- 21 февраля, воскресенье – календарный выходной;
- 22 февраля, понедельник – выходной;
- 23 февраля, вторник – День защитника Отечества, праздничный выходной;
- 24 февраля, среда – выходим на работу, начинается рабочая неделя. Но она будет короткой: всего три дня.
Всего же в феврале 2021 года нас ждет 19 рабочих и 9 выходных дней, согласно производственному календарю.
2
А как отдыхают школьники и студенты, которые учатся шесть дней?
Ученики большинства школ (особенно младшеклассники) просто получили дополнительный выходной. И отдыхают так же, как и вся страна: с 21 по 23 февраля. Однако в некоторых старших классах и вузах выходные оказались короче. Дети учатся в субботу, 20 февраля, в воскресенье (21 февраля) отдыхают, в понедельник (22 февраля) снова учатся, а во вторник (23 февраля) опять отдыхают. Полноценная учебная неделя у них начинается с 24 февраля и она тоже будет короткой.
3
Подождите. А почему сегодня, в субботу, 20 февраля мы работаем?
Потому что суббота рабочий день. Дело в том, что выходной с субботы, 20 февраля, перенесли на понедельник, 22 февраля. Но так как по производственному календарю суббота – сокращенный рабочий день, это значит, что сегодня с работы можно уйти на час пораньше.
Амител