Змеиногорск: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОБМЕН РУБЛЕЙ С КАРТЫ СБЕРБАНКА НА КРИПТОВАЛЮТУ TRON (TRX)

13 Сентября 2021 КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОБМЕН РУБЛЕЙ С КАРТЫ СБЕРБАНКА НА КРИПТОВАЛЮТУ TRON (TRX)

Планируя покупать криптовалюту TRON и оплачивать сделку рублями с карты Сбербанка, вы должны знать, что провести такую операцию можно несколькими способами. И, определяясь с оптимальным решением, важно понимать, что каждый метод обмена имеет свои особенности. Их следует учесть, чтобы сделать правильный выбор.

Способы покупки криптовалюты TRON

В целом, к основным способам приобретения криптовалюты ТРОН за рубли с банковской карты сегодня можно отнести такие:

1. Покупка актива на криптовалютной бирже.

2. Заключение сделки с частным лицом – p2p обмен.

3. Конвертация валюты через электронный обменник.

Первый вариант кажется самым доступным. Но на самом деле его используют не так часто, как можно было предположить. Покупать криптовалюту на бирже далеко не всегда удобно, потому как здесь могут иметь место невыгодные курсы конвертации. Если же вы захотите приобрести актив по более доступной цене, понадобится выставлять соответствующий ордер и ждать его исполнения. Но через какое время сделка будет проведена – точно сказать не получится.

Что касается работы с частными лицами, то тут часто имеют место следующие недостатки:

● невыгодные курсы конвертации;

● завышенные комиссии;

● небольшие резервы, не позволяющие провести крупную сделку.

Третий вариант – сотрудничество с электронными обменниками. Именно его чаще всего применяют на практике. Риск в данной ситуации один – вероятность столкнуться с мошенниками. Но ее удается полностью исключить, если подбирать поставщика услуг на мониторинговом портале BestChange. Тут представлены обменные сервисы, прошедшие полноценную проверку и доказавшие свою надежность. С любым из них работать можно без опасений. Плюс ко всему, заключая сделки через обменники, удастся отметить ряд плюсов выбора:

● конвертация по актуальным курсам;

● невысокие комиссии;

● большие резервы криптовалюты TRON;

● возможность фиксации курса при обмене;

● доступность мелких и крупных сделок.

Остается одна задача – выбрать лучшее предложение.

Как подобрать подходящую сделку

Изучая собранные на странице https://www.bestchange.ru/sberbank-to-tron.html предложения по обмену рублей с карты Сбербанка на TRON (TRX), прежде всего, следует смотреть на курсы, комиссии, ограничения по конвертируемым суммам и резервы криптовалюты. Чтобы подбирать условия было проще, можно пользоваться конвертерами валют, представленными на сайтах обменников. Но кроме основных условий рекомендуется смотреть и на дополнительные моменты, в частности:

● фиксирует ли конкретный обменник курс при оформлении сделки, на каких условиях он это делает;

● может ли обменный сервис затребовать верификацию карты или документов клиента;

● нужно ли регистрироваться на сайте обменника для заключения сделки.

Определившись с решением, вам останется только произвести обмен. Эта процедура не занимает много времени. Главное – внимательно перечитать правила конкретного обменного сервиса и ответственно их соблюдать. Особое внимание следует уделить срокам оплаты заявки, скорости пополнения баланса целевой валютой, а также штрафам, предусмотренным за опоздание с оплатой заявки, другие нарушения правил.

Как произвести обмен рублей на TRON

Организовать покупку криптовалюты через обменник несложно. Перейдя на сайт сервиса, необходимо заполнить заявку, указав:

● величину конвертируемой суммы в рублях, находящихся на балансе карты Сбербанка России;

● номер кошелька для зачисления эквивалента в TRON;

● свои ФИО, телефон для связи, адрес электронной почты.

Список запрашиваемых данных может несколько отличаться зависимо от политики конкретного обменника.

После заполнения и подтверждения заявки нужно дождаться связи с менеджером и получить от него реквизиты карты в Сбербанке для перечисления рублей. После перевода фиатной валюты в ближайшие 15-20 минут вы получите эквивалент на цифровой кошелек в TRON. Сделку можно считать успешно проведенной.

Если есть какие-то вопросы, нужно сразу обращаться в службу поддержки обменного сервиса для их быстрого и эффективного решения.

Змеиногорский вестник