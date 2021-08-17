Змеиногорск: КАК ОФОРМИТЬ ГАРАЖ? Методические рекомендации о реализации «гаражной амнистии»

13 Августа 2021 КАК ОФОРМИТЬ ГАРАЖ? Методические рекомендации о реализации "гаражной амнистии" Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («О гаражной амнистии»), вступающий в силу с 1 сентября 2021 года, предоставит широкие возможности для гражданина наконец-то стать законным владельцем своего гаража, зарегистрировав право собственности на него в Едином государственном реестре недвижимости. После этого гараж будет официально ВАШ, и это будет признано государством. Закон предусматривает возможность не только оформления самого гаража, но и бесплатного предоставления земли под ним.

Настоящие рекомендации пошагово расскажут о том, как воспользоваться новым законом, на какие конкретно случаи он распространяется.

Змеиногорский вестник