Змеиногорск: Как написать контрольную по химии • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

8 Февраля 2021 Как написать контрольную по химии

С одной стороны вроде ничего сложного в этом нет: студент посещал все занятия, у него есть конспекты лекций, профильные учебники, решебники задач, разные пособия и методички, преподаватель не отказывает в помощи, а сам студент проявляет живой интерес к предмету и хочет получить высокую оценку.

Но вся проблема в том, что химия – это такая дисциплина, которая состоит из великого количества учебных материалов, которые не достаточно просто заучить, а надо вникнуть в их суть, понимать принципы многих химических явлений. В этом то и вся особенность химии, поэтому для того, чтобы контрольная по химии была выполнена на «отлично», надо долго и основательно готовиться.

Какие бывают контрольные по химии

Контрольные работы бывают нескольких видов, каждый из которых подразумевает наличие определенных знаний и умений:

Теоретические контрольные работы. Такой вид контрольных требует основательного знания теории, законов химии, умения выдвигать и доказывать гипотезу. Хоть эти контрольные и объемные, но основная часть студентов справляется с ними без сторонней помощи. Но часто после проверки такой работы преподавателем возникает необходимость внесения правок; Решение химических задач. С такой работой под силу справится только тому, кто понимает суть химических реакций. Чтобы сформировать навыки решения задач и отточить их до автоматизма, не достаточно только посещать занятия, надо еще и обращаться к преподавателю на индивидуальные консультации или факультативы, а еще постоянно работать с решебником. Ведь только практика в этом деле является залогом высокой оценки. Такой вид контрольных уже более сложный и часто студент обращается за помощью к специалисту; Краткие контрольные работы или тестовые. Чаще всего этот вид контрольных работ проводится в конце изучения определенной темы. Готовым к такой работе надо быть всегда. Ведь чаще всего они проводятся в аудитории, а не даются на дом. Очень часто такие контрольные стандартные, и для того, чтобы справиться с ними, достаточно носить с собой сборник тестов по химии.

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Змеиногорский вестник