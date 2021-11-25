ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: КАК НАКОПИТЬ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ?

Горняк22
15 часов Ago

22 Ноября 2021 КАК НАКОПИТЬ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ?

В числе множества страховых услуг, компании предлагают несколько видов страхования жизни. Они различаются нюансами, разобраться в которых поможет калькулятор страховки жизни и здоровья на официальном портале компании Тинькофф.

Уникальное сочетание страховки и депозита

Классический накопительный полис предполагает фиксированную доходность. Стоит сказать, что доход окажется ниже, чем при инвестиционном страховании, но накопительное обладает другими преимуществами. После подписания договора предполагается два варианта развития событий:

●        Наступление страхового случая (уход из жизни). Выплату получают выгодоприобретатели. Чаще всего, это родственники или близкие покойного.

●        Страховой случай не наступил и с клиентом ничего не произошло. Выплаты в виде накоплений выплачиваются по пункту договора «дожитие» или «дожитие до определенной даты/события».

Полис дает возможность годами и десятилетиями откладывать деньги на важную покупку или событие, причем жизнь и здоровье весь оговоренный период времени будут застрахованы. Клиент самостоятельно выбирает сумму взносов и выплаты. Срок договора обычно составляет от 5 до 20 лет. При желании, можно оформить полис на меньший период, но доходность по нему будет невысокой, а тарифы, напротив, большими.  

Разновидность накопительного полиса

Одним из видов накопительной страховки можно считать добровольное пенсионное страхование. Отличие данной программы от накопительной в том, что событием по договору является наступление пенсионного возраста. Клиент может указать период, за который он или другой человек будет получать дополнительные выплаты к пенсии. В остальном условия полиса не отличаются от накопительного: выбирается желаемая сумма пенсии и регулярно платятся взносы.

Пожизненная пенсия

Это один из вариантов добровольного пенсионного страхования. Выплаты начинаются с определенного периода. Если страхователь уйдет из жизни, то остаток накопленной суммы не пропадет, а будет выплачиваться назначенному родственнику или близкому человеку.

Акционерное Общество «Тинькофф Страхование»
ОГРН 1027739031540
127287, Москва Город, ул. Хуторская 2-я, д. 38а стр 26

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Симакова Елена Ивановна, 06.05.1988 г.р. проживавшая в г.Камень-на-Оби, которая 17 ноября 2021 года ушла вместе со своим двухлетним сыном из...
Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом    следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного...
Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в...

Читать по теме:

ВТОПЕ: