Змеиногорск: КАК НАКОПИТЬ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ?

22 Ноября 2021 КАК НАКОПИТЬ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ?

В числе множества страховых услуг, компании предлагают несколько видов страхования жизни. Они различаются нюансами, разобраться в которых поможет калькулятор страховки жизни и здоровья на официальном портале компании Тинькофф.

Уникальное сочетание страховки и депозита

Классический накопительный полис предполагает фиксированную доходность. Стоит сказать, что доход окажется ниже, чем при инвестиционном страховании, но накопительное обладает другими преимуществами. После подписания договора предполагается два варианта развития событий:

● Наступление страхового случая (уход из жизни). Выплату получают выгодоприобретатели. Чаще всего, это родственники или близкие покойного.

● Страховой случай не наступил и с клиентом ничего не произошло. Выплаты в виде накоплений выплачиваются по пункту договора «дожитие» или «дожитие до определенной даты/события».

Полис дает возможность годами и десятилетиями откладывать деньги на важную покупку или событие, причем жизнь и здоровье весь оговоренный период времени будут застрахованы. Клиент самостоятельно выбирает сумму взносов и выплаты. Срок договора обычно составляет от 5 до 20 лет. При желании, можно оформить полис на меньший период, но доходность по нему будет невысокой, а тарифы, напротив, большими.

Разновидность накопительного полиса

Одним из видов накопительной страховки можно считать добровольное пенсионное страхование. Отличие данной программы от накопительной в том, что событием по договору является наступление пенсионного возраста. Клиент может указать период, за который он или другой человек будет получать дополнительные выплаты к пенсии. В остальном условия полиса не отличаются от накопительного: выбирается желаемая сумма пенсии и регулярно платятся взносы.

Пожизненная пенсия

Это один из вариантов добровольного пенсионного страхования. Выплаты начинаются с определенного периода. Если страхователь уйдет из жизни, то остаток накопленной суммы не пропадет, а будет выплачиваться назначенному родственнику или близкому человеку.

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