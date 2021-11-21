Змеиногорск: Как жители Змеиногорского района могут купить дрова дешевле?

18 Ноября 2021 Как жители Змеиногорского района могут купить дрова дешевле?

Стоимость топлива в этом году существенно выросла. В среднем колотые дрова с доставкой продают за 2200 – 3200 рублей за кубометр – почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. Предприниматели объясняют рост цен увеличением расходов на распиловку, колку и транспортировку дров до покупателя.

Но, как отмечают в Минприроды региона, рачительные хозяева, которые не готовы переплачивать за комфорт, могут неплохо сэкономить на заготовке топлива на зиму.

В соответствие с краевым законом 87-ЗС жители региона могут получить льготную древесину для собственных нужд – один раз в год 8 кубометров. Для этого нужно подать заявление в администрацию села до 1 июля года, предшествующего заготовке.

Дождавшись своей очереди, уже заготовленную льготную древесину долготьем можно купить в лесничестве или у арендатора лесного участка за 600 рублей за кубометр.

Также можно заготовить дрова самостоятельно на том участке, который определит лесное предприятие. В последнем случае кубометр дров обойдётся в среднем 47 рублей. При этом расходы по самостоятельной заготовке, транспортировке, распиловке и колке покупатель берет на себя.

Если не хочется ждать в очереди, то можно обратиться для покупки дров долготьем напрямую в лесничество или к арендатору лесного участка. Но за сэкономленное время придётся доплатить – цена за кубометр при этом будет составлять 1100-1200 рублей. Найти адреса и контакты лесных предприятий края можно здесь. Расходы на подготовку дров и транспортировку также лягут на плечи покупателя.

Упомянем и о другом важном виде топлива в Алтайском крае – угле. В нашу редакцию поступают жалобы сельчан на его нехватку. Зачастую это связано с проблемами конкретных поставщиков. В этом случае можно обратиться к другому продавцу. Публикуем контакты предпринимателей, занимающихся продажей угля в нашем районе.

ООО «Змеиногорский Топснаб» Алтайский край, г.Змеиногорск, Третьяковский тракт 30, 8(38587)21614

ИП «Красноперова Т.В.» Алтайский край, г.Змеиногорск, Тракторная 17б 89612370966

ИП «Кореневский А.А.» Алтайский край, г.Змеиногорск, К.Маркса 75 89030736520

Подготовлено Центром Управления Региона

Змеиногорский вестник