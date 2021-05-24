Змеиногорск: Как изменятся правила рыбалки в Алтайском крае?

21 Мая 2021 Как изменятся правила рыбалки в Алтайском крае?

Новые правила рыболовства в Западной Сибири вступят в силу в сентябре 2021 года. Но на самом деле для Алтайского края изменений не так уж много. Кстати, последний раз их меняли совсем недавно – в начале 2021 года, разрешив бесплатный вылов рыбы на всех водоёмах, если там не действует специальный запрет. В этот раз смягчили ещё ряд ограничений. Кто и как может рыбачить в Алтайском крае сейчас, а где это категорически запрещено, а также о том, что нужно знать о рыбалке этой осенью, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

1

И что изменится для рыбаков осенью?

Главное новшество: рыбакам разрешат ловить рыбу сетями, но не везде. Запрет снимается только на озёрах, которые ещё не закреплены за коммерческими предприятиями, ведущими промышленный промысел. К сентябрю в нашем регионе обещают утвердить перечень «свободных» водоёмов, где будет возможна рыбалка сетями.

«Будет утвержден новый список озёр, на которых разрешена любительская рыбалка сетями физлицам. На реках рыбалка по-прежнему под запретом. Кроме того, лов рыбы будет возможен только сетями из капроновой многожильной нити. Это важно», – пояснил amic.ru Семён Никитин, заместитель начальника Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

2

То есть как только перечень открытых озёр утвердят, можно ехать на любое из них с сетями?

Нет. Предварительно вы должны зарегистрировать своё орудие лова в Алтайском отделении Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Семён Никитин подчёркивает, что на одного человека предполагается не более одной сети. Также потребуется указать, на какое озеро вы поедете.

Ещё раз подчеркнём, что китайские синтетические рыболовные сети остаются под строгим запретом.

3

А по какому принципу будут составлять список «свободных» озёр?

Уже сейчас эксперты говорят, что в него войдут так называемые «заморные» озёра. Как правило, это малые озёра, в котором зимой гибнет рыба из-за недостатка кислорода, растворённого в воде. Зачастую такие водоёмы промерзают до самого дна. С каждым годом количество «заморных» озер возрастает, а значит, и увеличиваются объёмы гибнущей рыбы.

Озёра в Алтайском крае постоянно мелеют, рыбы пропадает с каждым годом всё больше. Эту проблему могло бы решить регулирование численности рыбы в водоёмах путём вылова. Оставшимся будет легче дышать, и популяция от этого не пострадает, говорят эксперты.

4

Где запрещено рыбачить в Алтайском крае?

Рыбалка под запретом остаётся здесь:

участок «Блюдечко» на реке Обь в Первомайском районе протяжённостью 3 км;

участок «Чумышский» на реке Чумыш протяжённостью 5 км от устья реки вверх по течению и на реке Обь от Кукуйского истока вниз по течению на протяжении 3 км;

участок «Чарышский» на реке Чарыш от административной границы села Сентелек до административной границы села Самсоново;

на реке Катунь на всём ее протяжении.

Запрет не снимут и в сентябре.

5

А когда нельзя рыбачить?

Сейчас установлены периоды, когда промышленный вылов рыбы не допускается. Для любителей действует запрет только на рыбалку с лодки.

Итак, рыбачить запрещено:

с 10 апреля по 15 июля – на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км;

с 20 апреля по 20 мая – в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами;

с 25 апреля по 25 мая – в озёрах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озёра с полоями;

с 25 апреля по 10 июня – в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;

с 15 октября по 10 июня – на зимовальных ямах, указанных в приложении № 1 к правилам рыболовства.

6

Есть ли лимит на пойманную рыбу?

Да. В Алтайском крае разрешено в сутки вылавливать суммарно не более 10 килограммов рыбы. Если вес одной особи превышает 10 кг, тогда можно добыть только один экземпляр.

Но на некоторые виды рыб действуют и количественные ограничения. Например, в нашем регионе можно поймать за один день не более трёх судаков.

Кроме этого, установлены размеры рыб, которые разрешены к отлову. Так, лещ должен быть более 25 см в длину, щука – более 30 см, судак – более 33 см. Если пойманная вами рыбка оказалась меньше этих размеров, то её следует отпустить. Поэтому опытные рыбаки берут с собой линейки.

Помните также, что количество крючков не должно превышать 10 штук на одного рыбака.

7

А есть рыба, которую в Алтайском крае ловить запрещено?

Да. Под запретом (абсолютно для всех) ловля таких рыб, как осётр сибирский, стерлядь, ленок, таймень, нельма. Не допускается любительская добыча икряных самок рака артемии, в том числе на стадии цист.

А в реке Бии запрещён вылов телецкого сига.

8

Что грозит за нарушение правил рыболовства?

Штраф, причём существенный. Наказать могут за ловлю в запрещённом месте, за вывоз рыбы больше нормы и вылов запрещённых видов рыб. Согласно ст. 14 закона, лица, виновные в нарушении законодательства о любительском рыболовстве, несут административную или уголовную ответственность. По части 2 статьи 8.37 КоАП РФ нарушителям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей с возможной конфискацией орудий добычи и рыболовецкого судна.

Кстати, если вы поедете рыбачить на разрешённое озеро, не оформив разрешения, на вас тоже наложат штраф.

За браконьерство по статье 256 УК РФ штраф может составить от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы, исправительные работы и даже лишение свободы на срок до двух лет.

Амител

Змеиногорский вестник