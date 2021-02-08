Змеиногорск: Как и где работает в Змеиногорске снегоочистительная техника сегодня • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Как и где работает в Змеиногорске снегоочистительная техника сегодня

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

5 Февраля 2021 Как и где работает в Змеиногорске снегоочистительная техника сегодня Как сообщил нам глава района Евгений Фролов, со ссылкой на руководителя подрядной организации Евгения Приходько, сегодня 5 февраля в Змеиногорске работают три единицы снегоочистительной техники.
Одна — «пробивает» снег на улице Нахимова.
Вторая — производит расчистку улицы Волкова с выездом на улицу Ленина.
Грейдер занят на расширении уже расчищенных улиц.
Еще одна транстортная единица находится на ремонте.
Фото из архива редакции.

Змеиногорский вестник

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