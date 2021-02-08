Змеиногорск: Как и где работает в Змеиногорске снегоочистительная техника сегодня • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

5 Февраля 2021 Как и где работает в Змеиногорске снегоочистительная техника сегодня Как сообщил нам глава района Евгений Фролов, со ссылкой на руководителя подрядной организации Евгения Приходько, сегодня 5 февраля в Змеиногорске работают три единицы снегоочистительной техники.

Одна — «пробивает» снег на улице Нахимова.

Вторая — производит расчистку улицы Волкова с выездом на улицу Ленина.

Грейдер занят на расширении уже расчищенных улиц.

Еще одна транстортная единица находится на ремонте.

Фото из архива редакции.

Змеиногорский вестник