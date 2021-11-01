Змеиногорск: Как будет работать в праздничные дни и в период объявленных выходных Змеиногорская ЦРБ?

29 Октября 2021 Как будет работать в праздничные дни и в период объявленных выходных Змеиногорская ЦРБ? Мы обратились с этим вопросом в администрацию ЦРБ и получили подробную информацию.

Экстренная помощь оказывается круглосуточно, вне зависимости от выходных и праздничных дней. «Скорую» медицинскую помощь вы можете вызвать по телефону 103.

Поликлиника: 1.11.2021г. — работает в обычном режиме; со 2.11.2021г. по 7.11.2021г. – неотложная терапевтическая помощь.

Детская консультация: прием педиатров – 1, 3, 6.11.2021г.

Мобильные ФАП у спорткомплекса «Рудный» — 30.10.2021, 2 , 4 , 6.11.2021г.

Неотложная помощь будет оказываться при стационаре,специалистами круглосуточно, при обращении в приемный покой КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 2-18-20, 2-17-75, 8-962-795-88-94

Змеиногорский вестник