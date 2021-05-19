Змеиногорск: Каждый пятый россиянин согласился привиться от COVID-19 ради путешествий

16 Мая 2021 Каждый пятый россиянин согласился привиться от COVID-19 ради путешествий В России каждый пятый человек готов привиться от COVID-19 ради путешествия за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, которые приводит РИА Новости.

Исследование проводилось 13-14 мая, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек — представители экономически активного населения, не делавшие ранее прививку от коронавируса.

Респондентов спросили, согласятся ли они привиться от коронавируса, если это окажется единственной возможностью выехать за границу. 20 процентов участников опроса ответили утвердительно, еще 18 процентов заявили, что сделают прививку в любом случае.

Не хотят вакцинироваться 42 процента опрошенных, 20 процентов затруднились с решением.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. На данный момент прививку в основном делают им. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ запустили глобальное тестирование эффективности «Спутника Лайт» 21 февраля, а официальная регистрация вакцины состоялась 6 мая.

https://lenta.ru/news/2021/05/16/gotov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Змеиногорский вестник