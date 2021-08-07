Змеиногорск: К 285-летию Змеиногорска Центральная библиотека провела блиц-викторину

4 Августа 2021 К 285-летию Змеиногорска Центральная библиотека провела блиц-викторину Центральная модельная библиотека продолжает ряд мероприятий, посвященных любимому городу. В июле для читателей была проведена блиц-викторина «Мир чудесный, мир волшебный», посвященная 285-летию города Змеиногорска. Задачей викторины было дать новые и обобщить уже имеющиеся знания читателей о малой родине. Вопросы викторины были связанны с историей основания нашего города, туристическими достопримечательностями, представителями животного и растительного мира. Читатели вспомнили много важного о Змеиногорске, у кого возникали трудности, можно было воспользоваться литературой с книжной выставки «Страницы истории города Змеиногорска». Очень важно изучать историю места, в котором живёшь.

Змеиногорский вестник