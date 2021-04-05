Змеиногорск: «Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет»: Навальный объявил голодовку

1 Апреля 2021 «Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет»: Навальный объявил голодовку Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил голодовку в ИК-2 во Владимирской области.

«Почему заключенные объявляют голодовки? Этот вопрос беспокоит только тех, кто заключенным не был. Это снаружи все выглядит сложным. А изнутри все просто: а нету у тебя других методов борьбы, вот и объявляешь. Вернее, парочка еще есть, но их лучше приберечь», — пояснил оппозиционер.

По-прежнему болят спина и правая нога, рассказал Навальный. Состояние ухудшается — потеряли чувствительность участки уже на обеих ногах. При этом адекватную медицинскую помощь в колонии, по словам Навального, он не получает. Ему не разрешают передачу лекарств с воли и допуск частного медика, пишет «Росбалт».

«Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka «козлы») запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: «Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет», — пишет Навальный.

Он объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить к нему приглашенного врача: «Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами».

Выговоры

Алексею Навальному в колонии объявили выговоры за ряд нарушений.

«За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня А. Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры», — говорится в сообщении управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области.

В ведомстве заявили, что там оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

https://altapress.ru/politika/story/zhizn-zeka-stoit-menshe-pachki-sigaret-navalniy-objyavil-golodov…

На фото — Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.

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Змеиногорский вестник