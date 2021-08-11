Змеиногорск: Живая история. Закончен ремонт фасада художественной школы

9 Августа 2021 Живая история. Закончен ремонт фасада художественной школы

Закончены работы по ремонту фасада филиала художественно-эстетического развития Змеиногорской детской школы искусств – памятник деревянного зодчества конца XIX века «Дом мещанки Огаревой А.В.».

Жилой дом Огаревой является ценным памятником деревянной жилой архитектуры кон. 19 века, характеризующимся обильным и оригинальным резным узором. Здание почти квадратное в плане, одноэтажное, с цокольным этажом. Сруб здания обшит досками, углы обозначены дощатыми пилястрами с резным накладным растительным узором.

Привлекательность и своеобразие архитектурному объему придает высокая кровля, отмеченная по центральным осям северного, восточного и южного фасадов фигурными щипцами: треугольным со срезанным верхним углом на северном и южном фасадах и имеющим форму лепестка на уличном восточном фасаде. В щипцы вписаны слуховые оконные проемы. Завершает фасады сильно развитые карниз, декорированный резным подзором. План здания усложнен тем, что к южному фасаду пристроена под односкатной кровлей веранда с большим, развернутым по горизонтали окном, включающим семь пятичастных оконных рам, объединенных общим рамочным наличником, и крыльцом в пять ступеней.

Сохранение эстетически привлекательного вида памятника стало возможным благодаря муниципальной бюджетной субсидии Змеиногорского района. Ремонт проводился под кураторством «Алтайохранкультура» лицензированной строительной организацией ООО «Фалькон» г. Барнаул. Фасад очищен от грязи, пыли, старой краски, прогрунтован специальными составами и окрашен качественными фасадными красками.

Школа засияла яркими сочными красками и стала украшением архитектурного образа исторического центра г.Змеиногорска.

Змеиногорский вестник