Змеиногорск: Жителям Алтайского края напоминают о новой цене на газ

8 Июля 2021 Жителям Алтайского края напоминают о новой цене на газ

Цены на природный газ изменились для населения региона, напоминает поставщик — «Газпром межрегионгаз Новосибирск». С 1 июля 2021 года розничная цена тысячи кубических метров природного газа составляет 6 826,50 рублей Исключение – природный газ, поступающий по газопроводу Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск: его цена – 8 000,08 рублей за тысячу кубических метров.

«Во избежание некорректных начислений необходимо передавать показания счетчика и оплачивать газ ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим», — отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиала в Алтайском крае» Надежда Рогова.

Поставщик газа также напомнил, что абоненты могут передавать показания и оплачивать потребленный газ в любом удобном месте, воспользовавшись дистанционными сервисами. Например, зарегистрировавшись в личном кабинете «Мой Газ», либо без регистрации – на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Амител

Змеиногорский вестник