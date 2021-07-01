Змеиногорск: Жители Змеиногорска полтора месяца платили за связь, которой не было

29 Июня 2021 Жители Змеиногорска полтора месяца платили за связь, которой не было В мае на улице Волкова меняли опоры ЛЭП. Вслед за электросетями свои провода снял «Ростелеком». Без интернета и телефонной связи остались жители 25 домов. В начале июня столбы вернули на место, но провайдер по разным причинам не возвращал связь абонентам.

«В этих домах живут в основном пожилые люди – от 70 до 90 лет. Многие не пользуются мобильными, и домашний телефон для них — главный источник связи. А одна женщина помоложе говорила, что интернет для неё единственная связь с детьми, которые живут за пределами края», – рассказывает местная общественница Людмила Кейбол.

Многочисленные обращения в офис «Ростелекома» не увенчались успехом. При этом плату за услуги с жителей взяли. Тогда Людмила Кейбол обратилась за помощью в ЦУР Алтайского края. Специалисты центра попросили Минцифру региона разобраться, и специалисты профильного ведомства оперативно отреагировали. Оказалось, что для решения проблемы достаточно пары часов.

«Утром 22 июня я обратилась в ЦУР. Уже вечером жители начали мне звонить со своих домашних телефонов», – говорит Людмила Кейбол.

Также ЦУР сообщил, что «Ростелеком» вернёт жителям плату за дни, когда они оставались без связи.Источник: https://katun24.ru/news/650788

Змеиногорский вестник