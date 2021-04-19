Змеиногорск: Жители улицы Заречная города Змеиногорска обратились в редакцию

15 Апреля 2021 Жители улицы Заречная города Змеиногорска обратились в редакцию Недоумение у жителей улицы вызывает вот такой факт: по адресу — улица Заречная, 17 а, на земельном участке, переданном администрацией города в аренду нашему земляку М., (ФИО гражданина мы не указываем), для строительства жилого дома, возведен гараж, в котором, по словам жителей улицы, ведутся ремонты машин, а также сварка, и покраска и мойка автомобилей.

Впрочем, вот само письмо:

— Помогите нам, пожалуйста! Ежедневно с раннего утра до поздней ночи, в жилой зоне города, нарушаются наши права. Мы неоднократно обращались в администрацию города, полицию, но проверяющие инстанции, на жалобу о нецелевом использовании участка, отвечают, что не видят там машин. Мы ходим по проезжей части(тротуаров нет),иной день проходить страшно, нередко не стесняются при общении в матерных выражениях, да и нужды свои справляют, повернувшись к жилым домам (туалет всю зиму был занесен).

Очевидно, чувствуя поддержку со стороны администрации и полиции, однажды этот человек пустил кулаки вход, угрожая убить, если будем продолжать писать жалобы. Администрация отвечает — нарушений нет, полиция — говорит, что это у него хобби, а машины это его, и его друзей. Другого выхода нет, как просить помощи от общественности. Помогите нам!

Когда мы получили это письмо, попросили жителей промониторить ситуацию вокруг территории, где якобы, «нет машин», а те, что находятся «принадлежат друзьям».

За четыре дня мы получили много фотографий, подтверждающих слова жителей Заречной. А сегодня сами выехали на улицу. Все, что мы увидели – на фото. Автомобили без шин, с расстеленным под некоторыми, брезентом, очевидно, чтобы «друзья отдыхали»… Самого хозяина этого «предприятия» мы на месте дислокации не нашли.

Но, коль не удалось задать вопросы лично и ему, и специалистам администрации, задаем их здесь:

1. Имеется ли у человека, арендующего участок муниципальной земли разрешение на ведение предпринимательской деятельности?

2. Согласовано ли с кем -то открытие подобного производственного цикла: ремонт, покраска, сварка и т.д. автомобилей в жилом квартале, непосредственно рядом с домами?

3. И, если у данного человека отсутствует какие-либо разрешительные документы, соответственно, не производятся налоговые выплаты (это при «нищем» — то городском бюджете), кто и когда остановит это нарушение закона?

Ждем ответов!

Змеиногорский вестник