Змеиногорск: Жители поселка Октябрьский подготовились к празднику «День защиты детей»

31 Мая 2021 Жители поселка Октябрьский подготовились к празднику «День защиты детей»

Жители поселка, не равнодушные к сельской жизни, кто любит своих детей и внуков, свою малую Родину по инициативе депутата Змеиногорского районного Совета депутатов Шотт Натальи, приняли участие в акции добрых дел « Добро детям» по благоустройству детской игровой площадки. Пришли, скосили и убрали траву, покрасили игровые комплексы. Поддержали спонсоры ООО «Нектар» Т.В.Дьячкова, ООО «Октябрьский « А.А.Гаврилов. Администрация сельсовета не осталась в стороне купили краску и присоединились к работам. Спасибо всем, кто нашел время на доброе дело для дорогих и любимых маленьких жителей, самых благодарных за подаренное счастливое детство и летний отдых. Благодарим семьи: Золоторевых А.Г.и М.Н., Антоновых А.А. и Л.В., Решетникову Т.А., Сапрыкину Л.И., Пригородову М.В., Чуеву Е.С., Янчук О.В., Матвееву И.В., Каист А.А., Ауль В.С., Фролову Н.Н., Самокрутову Н.Р., Клесунову Г.П., Юрошева А.Г., Шотт Н.Н.

В Доме культуры подготовили мероприятие «Праздник детства»

Змеиногорский вестник