Змеиногорск: Жители Барнаула и Рубцовска будут платить больше за тепло

23 Сентября 2021 Жители Барнаула и Рубцовска будут платить больше за тепло

В Барнауле стоимость гигакалории составит 2105 рублей, сейчас эта цена -1882 рубля. В Рубцовске тариф составит 2 266 рублей.О неожиданном изменении цен стало известно накануне. Барнаул и Рубцовск входят в ценовые зоны теплоснабжения. Это предполагает формирование тарифа на тепло на долгосрочный период, при этом инвестор серьезно увеличивает вложения в систему. В Барнауле тариф должен был расти ежегодно на величину, которая состоит из индекса потребительских цен плюс 2 %. Однако,летом этого года на федеральном уровне изменилась методика расчета стоимости тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения. В соответствии с постановлением Правительства России были сделаны перерасчеты предельных цен на тепловую энергию в Барнауле и Рубцовске.

Стоимость тепловой энергии по закону устанавливается с 1 июля и пересматривается раз в год. Постановлением № 1356 от 17 августа были внесены изменения в правила расчета стоимости тепловой энергии для городов, которые перешли в ценовую зону. Таким образом, к 1 октября был произведен перерасчет этой стоимости гигакалории по новым правилам соответствии с законом о теплоснабжении. Ни СГК это придумало, ни Правительство края, это именно актуализация законодательства о теплоснабжении. Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала СГК

Правительственным документом было предписано пересмотреть установленные на второе полугодие цены на тепловую энергию уже с учетом изменений в течение 15 дней. Это и было сделано региональным управлением по государственному регулированию цен и тарифов. По сравнению с предыдущим отопительным периодом тепловая энергия в Барнауле подорожает примерно на 5, 7%. Квитанции с новой стоимостью жители краевого центра и Рубцовска получат в ноябре.

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Змеиногорский вестник