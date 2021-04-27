Змеиногорск: Жители Алтайского края смогут бесплатно отдохнуть в санаториях

23 Апреля 2021 Жители Алтайского края смогут бесплатно отдохнуть в санаториях

Алтайский край стал пилотной площадкой, где внедрят социальные сертификаты, дающие обладателю право лечиться в санатории, заниматься в спортивной секции или пройти переобучение за счет бюджета. Всего предусмотрено шесть направлений такой поддержки, но в регионе сертификаты будут внедрять постепенно и начнут пока только с одной услуги, сообщают «Вести Алтай».

«Это санаторно-курортное лечение… Ну а за тем, если эти инструменты будут находить положительный эффект, будем, конечно, внедрять их в других социальных сферах, в других услугах», — рассказал заместитель губернатора Алтайского края Виталий Снесарь.

Воспользоваться сертификатом смогут ветераны, инвалиды, семьи с детьми, а также те, чей месячный доход не превышает прожиточный минимум. При этом люди смогут выбирать, где они будут получать услуги – в государственной или частной некоммерческой организации. Оформить документ можно будет в личном кабинете на Госуслугах.

Как отмечает издание, пока в Алтайском крае нет нормативно-правовой базы, которая будет регулировать исполнение закона о социальном заказе, благодаря которому и появились сертификаты. А потому и точная дата старта программы пока не называется. Добавим, что, помимо Алтайского края, в проекте участвуют еще 15 регионов.

Амител

Змеиногорский вестник