Змеиногорск: Жители Алтайского края обратились за помощью к уполномоченному по правам человека из-за бродячих собак

30 Мая 2021 Жители Алтайского края обратились за помощью к уполномоченному по правам человека из-за бродячих собак Жалобы поступают из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новоалтайска, Рубцовска, Тальменки.

Об этом уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин рассказал в своем интаграм-аккаунте.

По его словам, ему регулярно поступают жалобы на засилье бродячих собак и бездействие в таких случаях муниципальных властей. Местные жители пишут, что на улицах и во дворах собираются стаи бездомных и нередко агрессивных животных, держащих в страхе целые микрорайоны.

«Помочь гражданам в подобной ситуации могло бы вмешательство специализированных организаций, с которыми у муниципалитетов заключены договоры на отлов животных, но, к сожалению, или такие организации не прошли конкурсные испытания, или не всегда добросовестно исполняют свои обязанности», — подчеркнул Ларин.

Жители одного из барнаульских микрорайонов написали Уполномоченному после того, как неcколько раз обратились за помощью в службу отлова. Однако, по их словам, после каждого выезда специалистов собаки продолжали спокойно жить около контейнерной площадки и пугать людей.

Обмудсмен направил запрос в городскую администрацию. В ответе говорилось, что специалисты службы не смогли обеспечить гуманный отлов, а когда приехали во второй раз, то вовсе не обнаружили на придомовой территории бродячих животных.

Тогда на место приехал сотрудник аппарата уполномоченного, он увидел стаю собак. Тогда в администрацию направили повторный запрос на имя главы города. Сейчас жалоба остается на контроле.

Когда Уполномоченный ездил по городам и районам края, местные власти ему говорили, что выполнить требования по отлову невозможно по объективным причинам, а также из-за противоречий в законе.

Уполномоченный в своем инстаграм-аккаунте указал, что поддерживает инициативу создания межведомственной рабочей группы для детального рассмотрения проблемы. https://katun24.ru/news/647899?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Змеиногорский вестник