Змеиногорск: Жителей Алтайского края приглашают вступить в ряды регионального отделения движения «Волонтеры-медики»

27 Августа 2021 Жителей Алтайского края приглашают вступить в ряды регионального отделения движения «Волонтеры-медики» Алтайское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» открывает новый набор. В команду приглашают добровольцев для обучения первой помощи и сопровождения мероприятий. Они будут заниматься популяризацией кадрового донорства, оказывать волонтерскую помощь в медицинских организациях, вести программы для школьников, а также заниматься санитарно-профилактическим просвещением.

«Стать волонтером может любой желающий, с опытом или без — мы всему обучим. Приглашаем добровольцев от восьми лет. Верхняя граница возраста отсутствует. Приоритет, конечно, отдаем тем, кто имеет отношение к медицине или хочет связать свою жизнь с этой сферой. Однако ждем всех: нам нужны и юристы, и психологи, и педагоги», — пояснила заместитель регионального координатора движения «Волонтеры-медики» Лидия Найданова.

Кандидатам необходимо подать заявку. Набор будет проходить в очно-заочном формате.

Справка:

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» — одна из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения в России открыты 85 региональных отделений движения «Волонтеры-медики», объединяющих более 85 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около четырех миллионов россиян.

Подготовлено управлением печати Алтайского края

по материалам сайта altairegion22.ru

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