Змеиногорск: Жилые дома и школу для слепых и глухих детей затопило нечистотами в Рубцовске

28 Сентября 2021 Жилые дома и школу для слепых и глухих детей затопило нечистотами в Рубцовске В Рубцовске из-за аварии на городском коллекторе главной насосной станции нечистоты затопили подвалы многоквартирных домов, а также школу для слепых и глухих детей. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Запах канализационных стоков жильцы шести пятиэтажек на улице Светлова ощутили 26 сентября, в коррекционной школе при этом жижа сочилась прямо через стены. В МЧС и аварийных службах горожанам сообщили, что на канализационном коллекторе случился порыв, из-за чего сточные воды попали в камеры теплосетей и в дома по бетонным лоткам, в которые уложены трубы отопления.

В Рубцовском водоканале не исключают, что ветхий коллектор сломался во время его замены. Однако масштаб повреждений точно можно будет оценить только после откачки стоков – этим сейчас и занимаются специалисты. Коллектор отключили, и потопы нечистот домам уже не грозят. Школу для слабослышащих и слабовидящих детей также приводят в порядок и подготавливают к дезинфекции. 60 детей пока учатся на дистанте.

Амител

Змеиногорский вестник