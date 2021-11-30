Змеиногорск: Жилищные сертификаты получили в Алтайском крае первые 10 детей-сирот

26 Ноября 2021 Жилищные сертификаты получили в Алтайском крае первые 10 детей-сирот В Алтайском крае началась выдача жилищных сертификатов для детей-сирот. 22 ноября в региональном жилищном управлении первые 10 из них получили удостоверенную сертификатом выплату в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Сертификат можно использовать для приобретения жилого помещения на территории Алтайского края по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья, в том числе частного дома, включая земельный участок, на котором он расположен. К выплате также можно добавить дополнительные собственные или заемные средства и материнский капитал.

«Введение этой меры — результат длительной и серьезной совместной работы правительства и прокуратуры Алтайского края, депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. Потребность в сертификатах в нашем регионе во многом обусловлена отсутствием на рынке жилья квартир, которые соответствуют требованиям законодательства и могут быть приобретены для детей-сирот. Вместе с тем сегодня более шести тысяч человек стоит в очереди на получение жилья, к ним ежегодно прибавляется порядка трехсот граждан. Мы надеемся, что жилищные сертификаты помогут ежегодно обеспечивать жильем большее количество детей-сирот», — пояснил первый заместитель начальника регионального жилищного управления Алексей Медведев.

Он также добавил, что сегодня в ведомство поступило 58 заявлений на предоставление выплаты. После изменения краевого закона жилищный сертификат могут получить дети-сироты, достигшие 23-летнего возраста и имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни. Для граждан, имеющих действующие судебные решения, есть альтернатива утвержденному мировому соглашению — определение суда об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.

Змеиногорский вестник