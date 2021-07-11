Змеиногорск: «Жижа и шмурдяк». Какими ужасами пугают барнаульцев ярые противники вакцинации?
8 Июля 2021 "Жижа и шмурдяк". Какими ужасами пугают барнаульцев ярые противники вакцинации?
Мэрия Барнаула сначала согласовала, а потом отменила пикет против обязательной вакцинации из-за ковидных ограничений. 11 июля активисты собирались выйти Свободы и выразить несогласие принудительными прививками от коронавируса. «Мы выступаем за вакцинацию, но она должна быть добровольной», — считают организаторы акции. Теперь согласовывать акцию им придется заново.
Правда, далеко не все выступают только против «принудиловки». Собирались на пикет и те, кто вообще против любых прививок. Некоторые барнаульцы, которые еще осенью штурмовали трамваи и бунтовали против масок, теперь убеждают окружающих в смертельной опасности ковидных вакцин. В соцсетях они насмехаются над привитыми и пугают сомневающихся бесплодием, раком и прочими последствиями прививки.
В том, откуда антипрививочники берут «страшилки» про вакцину, которую называют «шмурдяком» и «жижей», и почему так агрессивно стараются внушить свое мнение окружающим, разбирался корреспондент amic.ru.
Не вакцинация, а геноцид
Идея пикета в Барнауле принадлежит общественному движению «Наше право». Организация заявляет себя как общество, которое юридически помогает решить гражданам насущные проблемы: получить медпомощь, «выбить» место в детском садике или разобраться с жадными коллекторами.
Но теперь главная тема публикаций движения — обязательная вакцинация для отдельных групп населения и пути ее обхода. Меру ввели уже во многих регионах России, а на днях анонсировали ее появление и в Алтайском крае.
В том, кому придется прививаться и почему это абсолютно законно, несмотря на недовольство Путина, amic.ru уже разбирался.
Именно против «обязаловки» (а не против прививок) задумывалась и акция на Алтае. Об этом изданию Сибирь.Реалии (признано в РФ иностранным агентом) рассказала представитель «Нашего права» в Барнауле Екатерина.
«Многим барнаульцам угрожают отстранением от работы и даже увольнением на отказ прививаться. Хотя в таком вопросе надо было ограничиться убеждением людей и стимулированием. Людям остаётся выходить на улицы протестовать», — объяснила она журналистам.
В соцсетях движение делится с единомышленниками образцами заявлений, которые нужно подать, чтобы законно отказаться от прививки.
Но другие публикации сообщества явно расходятся с заявлениями организаторов. Там «ругают» не только принудительную, но и добровольную вакцинацю. И даже предлагают всем неравнодушным писать на государство заявления в ФСБ, следком и прокуратуру. Мол, прививка от ковида — настолько страшная и опасная вещь, что вакцинация попадает сразу под несколько статей УК РФ:
- 105 (Убийство),
- 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),
- 159 (Мошенничество),
- 237 (Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей),
- 275 (Государственная измена),
- 353 (Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны),
- 355 (Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения)
- 357 (Геноцид)
Какие пазлы из этих статей не собирай, получится примерно следующее: прививки — это оружие массового поражения, которое обманным образом используют, чтобы убивать россиян и вести против них войну.
В качестве доказательства активисты указывают на методичку Минздрава «Расследование поствакцинальных осложнений» 2004 года (когда никакого ковида не было). Мол, там детально прописано, что вакцины могут вызывать туберкулез, менингит, абсцесс и кучу других смертельных заболеваний.
Методичка, кстати, настоящая — ее можно найти на сайтах официальных ведомств. И про осложнения там действительно написано. Вот только подчеркнуто, что все это — крайне редкие случаи. Например, энцефалит у ребенка после вакцин (тех, что были до 2004 года) может возникнуть в одном случае из миллиона. А все пособие на то и нацелено, чтобы подобные тяжелые реакции предупреждать и свести на нет.
Жижа и шмурдяк
В Барнауле никакого отдельного сообщества антипрививочников нет. Но многие жители активно отстаивают свою позицию в соцсетях. И под публикациями amic.ru о прививках в Instagram и Telegram наши читатели ругаются: мол, вакцина никем непроверенная, ядовитая и вообще смертельно опасная. Доходит и до перепалок. Особенно достается тем, кто открыто заявляет, что сделал укол от ковида. Им противники вакцинации язвительно советуют сразу заказывать гроб.
«У меня есть своя точка зрения на счёт всего этого бреда. А вы, вакцинируйтесь и т.д., полей брошенных много, места хватит зарыть всех!» — советует читателям анонимный противник вакцинации в читательском чате amic.ru.
Другие барнаульцы не ограничиваются комментариями и превращают свои страницы в соцсетях в «рупор пропаганды» против прививок. Например, жительница краевой столицы Анастасия, которая тоже собиралась на пикет, написала уже немало больших постов о том, как «жижа» (так она называет вакцину) натурально убивает людей. Например, согласие на вакцинацию она приравнивает к заключению в рабство.
«Человек дошёл до этой точки, потому что не верит в себя, многие просто потерялись. Фразы: «Нас все равно всех Факцинируют», «А что мы можем сделать?», «За нас уже всё решено», «Как отказаться, если у всех ипотеки?» выводят меня из себя. ХВАТИТ БЫТЬ РАБАМИ!!! Вы не понимаете, что, если вы сейчас прогнётесь, то не будет свободы, а, наоборот, это путь в рабство?! Ощутите себя Человеком, наконец! Поймите, что вы всё можете», — пишет девушка. (орфография автора сохранена)
Девушка уверяет, что перед тем, как начать «пробуждать» людей из рабства, прочитала «огромное количество источников» и посмотрела научные видео. Правда, какие именно — не уточняет. Но важнее всего, пишет Анастасия, личные примеры. Поэтому активист рассказывает известные ей случаи вреда вакцины:
- «Педиатр исправно направляла мою сестру на ширялово, хотя знала, что у неё непереносимость белка. Потом мама эта связала воедино и прекратила водить сестру на процедуру.»
- «В 13 лет мне поставили укол от коклюша. Через очень короткое время (месяц-два) я чуть не померла от этого самого коклюша. Лежала с кислородной подушкой, потом перевели в бокс на 2 недели, где обкололи меня наркотой. Но это был последний укол в моей жизни. Больше их не будет.»
- «У моей тёти родился здоровый ребёнок, но после укола БЦЖ умер.»
Имена, время произошедшего и медучреждения Анастасия не называет. И с вакциной от ковида, как мы видим, эти случаи никак не связаны. Но в сети можно найти немало подобных историй и про прививки от коронавируса: вплоть до рассказов про летальный исход. Но медики пока не зафиксировали ни одного случая смерти, который можно было бы связать с вакциной. И ни один журналист в стране так и не смог по горячим следам этих рассказов разузнать хоть какие-то подробности.
Выступает против вакцинации от ковида и активистка Мария Пономаренко, которую в прошлом году неоднократно штрафовали за участие в акциях антимасочников. У себя в Instagram она выделяет привившихся в особую группы — «уколотые». И пытается отговорить от вакцинации тех, кто еще сомневается.
«Глядя на огромные очереди за шмурдяком, у меня возникает единственный вопрос — когда мои соотечественники оскотинились? В какой момент перестали быть людьми, трансформировавшись в послушных барашков?» — обращается она к подписчикам.
Пономаренко уверена: вакцина никак не может работать, поскольку ее разрабатывали меньше года и никак не проверяли. И вообще, добавляет активистка, в двухсторонней пневмонии «нет ничего страшного». Мол, она сама в детстве ей болела. И ничего, живет.
Amic.ru разобрался с самыми популярными мифами про вакцинацию от ковида. На самом деле, ученые и медики уже давно объяснили, как работают вакцины, что входит в их состав и почему разрабатывали их не меньше года, а почти четверть века. И перед первыми уколами все препараты прошли главный тест — проверку на безопасность.
Ясновидящие и «волшебные уколы»
Еще один центр антипрививочной пропаганды на Алтае — YouTube-канал «Хватит врать!» с более чем 50 тысячами подписчиков. Его автор осенью 2020 года выкладывал репортажи с атак антимасочников на трамваи, Барнаулгорэлектротранс и главный офис «Мария-Ра». Теперь он призывает своих зрителей ни в коем случае не колоть себе «жижу». И также публикует инструкции, как «отмазаться» от вакцинации, если она будет принудительной. А в качестве бонуса прикладывает околонаучные работы о том, что вышки 5g могут вызывать болезни, в том числе и ковид.
29 июня 2021 года он поделился с подписчиками занимательным видео, которое тоже должно стать аргументом против прививок. В ролике безымянная женщина, которая называет себя ясновидящей с «незаблокированными» способностями больше получаса рассказывает «всю правду» о вакцине. По ее словам, с помощью «волшебных уколов» нас всех стараются модифицировать на генном уровне и превратить в людей «темной расы».
«Мне было видение. Когда я увидела, что происходит на самом деле, у меня все сложилось. Я увидела, что в августе-сентябре будет еще одно повышение вибрации. Такое же было в сентябре 2020 года. Я видела, как тела людей, которые приняли волшебный укол, начнут ломаться от новых частот. Я четко видела, как они начинают падать. Все настолько на поверхности, насколько это вообще может быть. В уколах мРНК. Если вы не знаете биологию, объясню: это кодирующий фрагмент ДНК. Людям вводят «метку зверя» и генномодифицируют их в каких-то других существ. В темную расу», — вкрадчивым голосом рассказывает женщина.
По ее словам, после введения вакцины душа человека меняет частоту вибрации. И, не в силах больше удерживаться в теле человека, покидает его. Так что, если вы уже привились, поздравляем: теперь вы (по мнению автора видео) — бездушный человек. А отсюда — болезни и смерти. Заканчивает свои рассуждения экстрасенс тем, что истинная цель вакцинации — забрать всех наших детей.
Автор канала посчитал, что такие аргументы тоже могут быть интересны его подписчикам. «Можете как угодно отнестись к этой информации, но услышать вы её должны», — подписал он ролик.
Если вдруг вы сделали прививку и почувствовали какие-то вибрации (или стали обращаться в темного зверя), свяжитесь с нами. Amic.ru обязательно об этом напишет.
За мифами прячутся от страха
На самом деле в антипрививочном движении нет ничего нового и удивительного, замечает барнаульский психолог Екатерина Кабанченко. И возникло оно не на пустом месте. Первые вакцины, которые разрабатывались больше века назад, действительно были опасны. От них заболевали и умирали. Но с тех пор, отмечает специалист, медицина шагнула далеко вперед. Теперь все препараты тщательно проверяют и испытывают. Вакцины от коронавируса — тоже. Но недоверие у людей осталось. А секрет такого поведения, по словам психолога, кроется в особенностях человеческого сознания.
«Все эти мифы ведь строятся не только вокруг вакцины, но и вокруг самого ковида. Существует такое эмпирически доказанное явление, как ошибка пропорциональности. Людям кажется, что если случилось какое-то большое событие, то у него обязательно должна быть большая причина. И если возник ковид, который так сильно повлиял на жизнь всего мира, то и причина должна быть не меньше: какой-то заговор, политика, большие властные люди. Многие не готовы принять, что пандемия таких масштабов началась с незначительного и случайного события. Поэтому вокруг ковида люди придумывают многочисленные теории заговора», — считает Кабанченко.
Многие, уверена психолог, просто не могут сохранять спокойствие, уже полтора года находясь в состоянии полной неопределенности. С одной стороны, никто не знает, когда пандемия коронавируса, наконец, закончится. А с другой, нет стопроцентных гарантий, что вакцина защитит от болезни (их не дает ни одна вакцина в мире).
«Человек оказывается перед выбором между двумя этими страхами. Первый — умереть от ковида. Смерть — это вообще базовый страх человека, он всегда в нас живет. А второй — неуверенность, что вакцина защитит от этого. Человек оказывается в жуткой тревоге. И в ней придумывает себе миф, что вакцина — это жижа, из-за которой все проблемы. Такие теории очень простые и понятные, они делят мир на черное и белое. Есть плохие люди, которые всем стараются навредить вакциной. И появляется даже мнимое ощущение контроля. Вот не буду прививаться — тогда точно не умру и ничего плохого со мной не случится», — рассказывает специалист.
Другими словами, многие антипрививочники внушают рассказы про смертельную жижу не остальным, а в первую очередь себе, подчеркивает Кабанченко. Собирая все больше единомышленников, они крепнут в правоте своих убеждений и чувствую себя в безопасности. «Ведь если убедить всех вокруг, что ковида нет, а прививка — зло, то тогда проблема как будто бы совсем исчезнет», — замечает психолог.
По ее словам, диссиденты всегда будут появляться наряду с любыми большими изменениями в мире. И все, что могут сделать медики и власти — рассказывать о вакцинации более открыто. Подробно объяснять, из чего сделана прививка и как она действует на организм. Одной рекламой в стиле «вакцинируйтесь и всё» здесь явно не отделаться, считает психолог. Но и полные разъяснения, уверена Кабанченко, не смогут убедить всех ярых антипрививочников. Таковы особенности нашей психики — всё упрощать и придумывать мифы, чтобы хоть немного избавиться от тревоги.
Редакция amic.ru против принудительной вакцинации от ковида. Мы считаем, что ставить или не ставить прививку — это осознанный выбор каждого человека. И спорить с антипрививочниками по поводу фактов о вакцине мы не собираемся. Но уверены, что насаживать другим свое мнение, тем более во время бушующей пандемии, — самое большое преступление.
Амител