Змеиногорск: Жара в офисе. При какой температуре воздуха рабочий день должен быть сокращен

6 Июля 2021 Жара в офисе. При какой температуре воздуха рабочий день должен быть сокращен

Начало июля в Алтайском крае выдалось ужасающе жарким: температура воздуха превышает 30 градусов. А впереди, по прогнозам синоптиков, нас ждут еще знойные дни. И если этот период выпал не на отпуск, то хочешь-не хочешь, трудиться в этих условиях все равно приходится. Но, если работодатель не позаботился о своих сотрудниках и не организовал им комфортную температуру в офисе, рабочий день может сокращен. Причем значительно. Рассказываем обо всем подробно.

1

Если жарко, то с работы можно уйти пораньше — это правда?

Правда. Дело в том, что высокая температура воздуха – один из факторов, который влияет на снижение работоспособности, а также создает угрозу здоровью работников. Поэтому, по рекомендациям Роспотребнадзора рабочий день сокращается, если столбик термометра в офисе показывает выше 28 градусов. И чем выше, тем более короткий рабочий день:

28,5 градусов — рабочий день сокращается на один час;

29 градусов – на два часа,

30,5 градусов – на четыре часа.

2

Какая температура в офисе считается оптимальной для сотрудников?

По нормам СанПиНа, чтобы сотрудникам летом в офисе комфортно работалось, температура воздуха в помещении не должна превышать 25°С, а его относительная влажность – быть менее 40%. Именно такие значения не вызывают отклонений в состоянии здоровья сотрудников, а также создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

4

Будет ли оплачиваться неотработанное из-за жары время?

Тут все очень интересно. До марта 2021 года в России действовал СанПиН 2.2.4.548-96, в котором были прописаны условия о сокращении рабочего дня. Сейчас же в трудовом законодательстве сейчас нет нормы, которая позволяет требовать сокращения рабочего дня. Но, как поясняет «Гарант», это не значит, что работодатель может безнаказанно нарушать права работников на нормальные условия труда на рабочем месте. Поэтому, если работодатель не может обеспечить нормальную температуру в офисе, то ему рекомендуют оформить это приказом как простой.

В этом случае за простой по вине работодателя из-за сломанного или отсутствующего кондиционера работник получит ⅔ среднего заработка за 12 календарных месяцев.

Если же работодатель заставляет работника работать при температуре воздуха на рабочем месте 33°С под угрозой увольнения, то по разъяснению Роструда, работник имеет право (ч. 1 ст. 379 ТК РФ) отказаться от выполнения работы, которая угрожает его жизни и здоровью. Но при этом необходимо известить о своем отказе работодателя или своего руководителя в письменной форме. В этом случае на весь период отказа от работы за работником сохраняются все трудовые права.

5

А работодатель вообще обязан что-то делать, чтобы избавить сотрудников от жары?

Конечно. Работодатель должен обеспечить такие условия труда своим сотрудникам, чтобы рабочий процесс не оказывал вредное воздействие на здоровье подчиненных. Помимо отмененных норм санпина в России есть рекомендации Роспотребнадзора, Роструда и по гигиене труда, где прописаны и пожелания о сокращении рабочего дня в случае жары в офисе и рекомендации работодателям. В жаркую погоду трудовые инспекторы рекомендуют работодателю:

обеспечить кондиционирование на рабочих местах, то есть установить вентилятор или кондиционер;

разрешать сотрудникам делать перерывы в работе (правда, конкретное время перерывов не прописано);

выделить места для отдыха.

Также во время жары работодатель может:

перевести некоторых работников на «удаленку»;

продлить обеденный перерыв (чтобы люди могли выйти на прогулки и дышать воздухом);

изменить график труда (начинать и заканчивать рабочий день на час раньше).

При этом в офисе обязательно должны быть чистая питьевая вода и аптечка.

6

А если руководитель игнорирует жару в офисе и сложные условия труда сотрудников?

Роструд заявил, что работодатель в любом случае обязан обеспечивать подчиненным нормальные условия труда – в рамках допустимых значений микроклимата, установленных СанПиН 1.2.3685-21. В противном случае он будет нести ответственность за бездействие и причинение вреда здоровью работника. И тут компанию или руководство модно привлечь к ответственности по целому ряду оснований:

— По ст. 5.27 КоАП за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. В этом случае предусмотрен административный штраф для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, в размере 1-5 тыс. руб., для юрлиц – 30-50 тыс. руб.

— По ст. 5.27.1 КоАП РФ за нарушение государственных нормативных требований охраны труда — предупреждение или штраф для должностных лиц и ИП в размере 2-5 тыс. руб., для юрлиц – 50-80 тыс. руб.

— Кроме того, нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, грозит штрафом должностным лицам от 500 руб. до 1 тыс. руб., юрлицам – 10-20 тыс. руб. Либо приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Если эти нарушения были допущены в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, влекут повышенные штрафы – для граждан в размере 15-40 тыс. руб., для должностных лиц и ИП – 50-150 тыс. руб., для юрлиц – 200-500 тыс. руб. (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

Поэтому наверное, отпустить сотрудников пораньше с работы или обеспечить офис кондиционером, работодателю будет гораздо дешевле.

Амител

Змеиногорский вестник