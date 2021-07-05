Змеиногорск: Жалобы на нехватку вакцины прокомментировали в алтайском Минздраве

2 Июля 2021 Жалобы на нехватку вакцины прокомментировали в алтайском Минздраве

Несколько барнаульцев пожаловались amic.ru, что им не поставили прививку от коронавируса, так как закончилась вакцина. В Минздраве Алтайского края прокомментировали информацию.

«В связи с ажиотажным спросом на вакцинацию у населения Алтайского края, точечно, в некоторых медицинских организациях, могла закончится вакцина, — объяснили в министерстве. — Мы получаем ее разными партиями через 2-3 дня и оперативно распределяем в первую очередь туда, где вакцина на остатках, чтобы не останавливать процесс».

Волноваться по этому поводу не стоит – уже 3 июля в регион поступит 40,7 тысячи доз, которые оперативно распределят между медорганизациями.

Напомним, на утро 2 июля прививается 350 580 жителей региона, из них 87 481 человек получили первую прививку, 263 099 – оба комплекта. Только 1 июля вакцинировались 8 670 человек.

Амител

Змеиногорский вестник