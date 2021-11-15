ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Известный российский врач-антипрививочник скончался от коронавируса

Горняк22
11 часов Ago

11 Ноября 2021 Известный российский врач-антипрививочник скончался от коронавируса

Врач-гомеопат из Челябинска Юрий Попов, который выступал против вакцинации и ношения масок, скончался от коронавируса. Об этом сообщает Life со ссылкой на коллег медика.

«Сейчас многие спрашивают, как же так получилось, почему он не смог спасти себя? Юрий Попов был истинным гомеопатом и исследователем, и он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее», – написала знакомая мужчины.

Юрию Попову было 59 лет. Он владел собственной гомеопатической клиникой и не признавал научный подход к медицине. 

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что врачей-антипрививочников нужно привлекать к уголовной ответственности.

Амител

Змеиногорский вестник

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