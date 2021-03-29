Змеиногорск: Из экзамена на водительские права уберут два обязательных упражнения

26 Марта 2021 Из экзамена на водительские права уберут два обязательных упражнения

В ГИБДД решили убрать из практической части экзамена на водительские права два упражнения – «змейку» и повороты на 90 градусов. По словам начальника управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Романа Мишурова, их отменяют из-за того, что в условиях города выполнить эти задания невозможно, а площадки уйдут в историю с 1 апреля 2021 года.

«Останутся четыре обязательных упражнения: движение на уклоне, разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка. Все эти навыки можно проверить в движении по городу. Экзамен будет считаться сданным только при выполнении всех элементов», – цитирует сотрудника ГИБДД «Комсомольская правда».

Ранее, 23 марта, глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент о приёме экзамена на водительские права. С 1 апреля экзамен по вождению будет сдаваться в один день, «площадку» и «город» объединят, а у сотрудников ГИБДД теперь не будет заранее установленных маршрутов.

Амител

Змеиногорский вестник