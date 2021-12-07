Змеиногорск: Институт Лисавенко бесплатно отдаёт дрова жителям Алтайского края

3 Декабря 2021 Институт Лисавенко бесплатно отдаёт дрова жителям Алтайского края

Институт Лисавенко предлагает жителям Алтайского края бесплатно забрать выкорчеванные деревья на дрова. Об этом сообщают «Вести Алтай».

«Если вы хотите сэкономить на заготовке дров, то срочно точите пилы. Перед началом работ необходимо обратиться за разрешением. Все контакты можно найти на сайте института имени Лисавенко», – сказано в сообщении.

Отмечается, что деревья выкорчевывали на трёх площадках, две из которых расположены в Калманском районе, а ещё одна – в Барнауле.

Руководитель отдела НИИС Сибири им. Лисавенко Александр Канарский рассказал о единственном условии для забора древесины. Остатки нужно будет сжигать на месте.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края незаконно срубил 29 деревьев и попал под «уголовку».

Амител

Змеиногорский вестник