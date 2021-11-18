ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: «Иного выхода просто нет»: спикер АКЗС призвал к вакцинации и привел страшный пример

Горняк22
20 часов Ago

16 Ноября 2021 «Иного выхода просто нет»: спикер АКЗС призвал к вакцинации и привел страшный пример До людей нужно донести одну простую мысль — вакцинация необходима. Так считает председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.
Оперативное совещание в парламенте он начал с минуты молчания по умершему коллеге Владимиру Белкину. Он болел коронавирусом. От лица всех депутатов Романенко выразил соболезнования его родным и близким.

«Нужно донести до людей одну простую мысль: прививку необходимо делать. Иного выхода просто нет. Если такая динамика вакцинации будет сохраняться и дальше, мы сможем достичь коллективного иммунитета только к апрелю-маю следующего года, когда значительной части населения пора будет ревакцинироваться», — цитирует Александра Романенко пресс-служба АКЗС.

Он добавил, если мы сегодня не предпримем практических реальных шагов, то никогда не победим ковид.
Председатель парламента получает много обращений от жителей края с просьбой о помощи тяжелым больным, которые попали в ковидный госпиталь Барнаула.

«Самый разный у заболевших возраст, последний звонок — молодой человек 39 лет из района края в тяжелом состоянии, не вакцинировался. Звонит его мама, которая тоже не вакцинировалась. На вопрос „почему?“ отвечают „ну как-то так всей семьей решили“. Итог этому подходу мы видим в масштабах края. К сожалению, очень часто болезнь настигает людей в такой форме, с которой очень сложно бороться», — заключил Романенко.

Он убедительно попросил всех, кто еще не вакцинировался, подумать об этом и наконец решиться.

Только за вчерашние сутки в регионе умер 31 человек больной коронавирусом.
https://altapress.ru/zdorovie/story/inogo-vihoda-prosto-net-spiker-akzs-prizval-k-vaktsinatsii-i-pri…

Змеиногорский вестник

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