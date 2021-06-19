Змеиногорск: Инкубационный период COVID-19 сократился до четырех дней

16 Июня 2021 Инкубационный период COVID-19 сократился до четырех дней Главврач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о новой мутации COVID-19, при которой инкубационный период сокращается до четырех-пяти дней.

По словам медика, клиническая картина при этом остается в целом прежней. В последнее время наблюдается наплыв заболевших, большинство пациентов с коронавирусом – это пожилые или люди с лишним весом, но тяжело болеют также молодые пациенты.

− Инкубационный период сократился до четырех-пяти дней, вместе с тем вероятность заболеть значительно ниже после вакцинации. Люди, которые заразились после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений, − цитирует врачей РИА «Новости».

Отметим, вакцинация против коронавируса продолжается во всех регионах страны, в том числе в Алтайском крае.

Для формирования коллективного иммунитета к осени этого года нам надо вакцинировать минимум 60 процентов взрослого населения. Это около 1,1 млн человек. Сейчас полностью привиты только немного больше 230 тысяч человек.

Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, городские, районные поликлиники и мобильные комплексы в крае обеспечены необходимым оборудованием и вакциной. В сутки они могут принимать до 15 тысяч человек. Сейчас ежедневно вакцинируются от 2000–2500 жителей региона. Министр рассказал, что в ряде муниципалитетов зафиксированы низкие показатели вакцинации. В их числе Табунский, Третьяковский районы, города Барнаул, Новоалтайск и Славгород.

Губернатор Виктор Томенко обратил внимание участников совещания, что для формирования коллективного иммунитета необходимо ускорить темпы вакцинации.

«Темпы вакцинации нужно значительно увеличивать, — подчеркнул он. — Желательно увеличивать их от сегодняшнего уровня в четыре-пять раз. Если мы будем продолжать двигаться, как сегодня, то целевых показателей вакцинации достигнем только к осени следующего года. Что это значит? Появляются риски, что мы с вами получим третью волну или очередной всплеск заболеваемости. Осень прошлого года помним и осознаем: допустить такого состояния ни в коем случае нельзя. Со стороны всех должностных лиц мы с вами должны сделать все, что от нас зависит и в наших силах. Постараться обеспечить коллективный иммунитет».

Губернатор добавил, что краевые и местные власти, а также работодатели должны лучше разъяснять гражданам преимущества вакцинации, стимулировать их соглашаться на этот шаг.

«Вопрос вакцинации на моем личном контроле. И там, где будет плохо получаться, буду подключаться сам. У нас задача очень важная и ответственная. Сможем выполнить ее — создать коллективный иммунитет к осени, значит, быстрее будем уходить от всех ограничительных мер», — резюмировал Виктор Томенко.

https://brl.mk.ru/social/2021/06/15/inache-poluchim-tretyu-volnu-vlasti-altayskogo-kraya-prizvali-us…

Змеиногорский вестник