Змеиногорск: Информирует Змеиногорская прокуратура

28 Июня 2021 Информирует Змеиногорская прокуратура Эти информации были подготовлены сотрудниками Змеиногорской межрайонной прокуратуры.

Изменена процедура получения пенсионерами компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно

Постановлением Правительства РФ N 913 от 16.06.2021 внесены изменения в пункт 8 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно. Постановлением исключено требование о приложении к заявлению о компенсации документов, подтверждающих предстоящее пребывание пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в другом месте отдыха (путевка, курсовка, иной документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в избранном им для проведения отдыха месте). С учетом изменений в настоящее время пенсионеру или его представителю достаточно предъявить заявление о компенсации по утвержденной форме, с указанием места отдыха.

В.В. Евдокимов, Змеиногорский межрайонный прокурор

Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда

Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда предусмотрена ст. 143 УК РФ, согласно которой нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового.

Основным объектом преступления выступают отношения в области обеспечения охраны труда, условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Дополнительным объектом являются жизнь и здоровье человека.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.11.2018 N 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» разъяснил, что нести уголовную ответственность за преступления по данной статье могут руководители организаций, их заместители, главные специалисты, руководители структурных подразделений организаций, специалисты службы охраны труда и иные лица, на которых в установленном законом порядке возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда. Ответственность также могут нести представители организации, оказывающей услуги в области охраны труда, или соответствующие специалисты, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору в соответствии с частью третьей статьи 217 ТК РФ, если на указанных лиц непосредственно возложены обязанности обеспечивать соблюдение требований охраны труда работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя.

С учетом того, что преступление, предусмотренное статьей 143 УК РФ, посягает на общественные отношения, связанные с обеспечением сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, а также иных лиц, участвующих в производственной деятельности работодателя, потерпевшими по уголовным делам об этом преступлении могут быть не только работники, с которыми в установленном порядке заключены трудовые договоры, но и те лица, с которыми такой договор не заключался либо не был оформлен надлежащим образом, но они приступили к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя.

В.В. Евдокимов, Змеиногорский межрайонный прокурор

Порядок рассмотрения отдельных обращений

Статьей 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установлен исчерпывающий перечень случаев, когда обращения граждан могут быть оставлены без ответа или без рассмотрения.

Так, ответ на обращение не дается, если в нем отсутствуют фамилия или почтовый адрес заявителя, по которому он должен быть направлен.

В случае если обращение содержит сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, оно подлежит направлению в тот орган, к компетенции которого относится принятие решения по существу совершенного деяния.

Жалоба на судебное решение по гражданскому делу в течение 7 дней со дня регистрации подлежит возвращению заявителю с разъяснением порядка обжалования.

Государственный орган, орган местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Без ответа с уведомлением об этом заявителя может быть оставлено обращение, не позволяющее определить его суть.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

Заявитель также уведомляется о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса, если для этого требуется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

Напомним, что статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

За совершение данного правонарушения предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 10 тысяч рублей.

М.А. Вишнивецкая, помощник Змеиногорского межрайонного прокурора, юрист 3 класса

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка при заключении контрактов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении одним поставщиком трех и более муниципальных контрактов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе проверки выявлены нарушения сроков заключения контрактов Администрацией г.Змеиногорска Змеиногорского района, предусмотренных п. 6 Приложения №4 Постановления Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды».

С целью недопущения указанных нарушений впредь межрайонной прокуратурой внесено представление в адрес главы Администрации г.Змеиногорска, которое находится на рассмотрении.

М.А. Вишнивецкая, помощник Змеиногорского межрайонного прокурора, юрист 3 класса

Сроки для обращения в суд при разрешении трудового спора

В соответствии со ст. 392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у работодателя по последнему месту работы. За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

При наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.

В.В. Евдокимов, Змеиногорский межрайонный прокурор

Змеиногорский вестник