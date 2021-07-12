Змеиногорск: Информация по оплате за услуги водоснабжения города Змеиногорска

9 Июля 2021 Информация по оплате за услуги водоснабжения города Змеиногорска Уважаемые абоненты, согласно постановлению администрации Змеиногорского района №280 от 21 июня 2021 г. МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района» с 1 июля этого года наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения г. Змеиногорска.

Заключение договоров, перерегистрация приборов учета и прием показаний приборов учета производится по адресу: г. Змеиногорск, улица Ленина 31. Телефон для справок — 2-14-95 и 2-17-46.

Змеиногорский вестник