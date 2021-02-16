Змеиногорск: Информация для выпускников школ Змеиногорского района • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

12 Февраля 2021 Информация для выпускников школ Змеиногорского района

В соответствии Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением РФ от 21 марта 2019г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013г. № 1076» Алтайский государственный институт культуры объявляет о приеме заявок (предложений) на выделенные целевые бюджетные места в 2021 году.

Целевой прием проводится для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на конкурсной основе в пределах установленной квоты на основании договоров о целевом приеме и целевом обучении.

Желающим оформить целевой договор для обучения в Алтайском государственном институте культуры необходимо до 15 июля 2021 года обратиться в Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района по адресу: г.Змеиногорск, ул.Ленина,3. Телефон для справок: 8(38587)2-26-25.

Информация для абитуриентов на сайте http://new.agik22.ru/abiturientam

Змеиногорский вестник