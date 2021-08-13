Змеиногорск: Информация для жителей села Барановка. 17 августа возможны перебои в телевещании!

10 Августа 2021 Информация для жителей села Барановка. 17 августа возможны перебои в телевещании!

Филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» сообщает, что 17 августа 2021г. с 10:00 до 16:00 (местное время) в Барановке пройдут плановые профилактические работы на передающем оборудовании.

Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».

Змеиногорский вестник